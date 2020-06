Stefano De Martino rompe il silenzio “Spero che tutti capiscano”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: è davvero crisi nera

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono davvero in crisi proprio adesso che le cose sembravano andare a gonfie vele ormai da qualche mese. Invece la loro storia d’amore continua ad essere tormentata. Possiamo dire continua perché sin dall’inizio hanno vissuto alti e bassi. Sembrava avessero trovato la pace e la serenità, ma si trattava soltanto di una inutile speranza che oggi sembra ancora più lontana.

Stefano inizialmente era davvero innamorato di lei tanto che nonostante fosse impegnato con la cantante Emma Marrone, si innamorò, iniziando una storia con la showgirl Argentina finita subito dopo la nascita del figlio Santiago nel 2015. Ad annunciare la rottura furono i loro avvocati. Lei poi ebbe una storia con Andrea Iannone il campione di MotoGP, mentre a Stefano sono stati affibbiati tantissimi flirt che però non ha mai confermato.

Stefano in realtà è molto legato alla sua vita privata e soltanto dopo tante domande ed ipotesi anche sui social, è arrivato a dare la conferma della fine della storia d’amore. Ha però dato informazioni a metà affermando di avere un’età in cui la vita lavorativa e la vita privata non devono mischiarsi. Sa perfettamente di essere un personaggio pubblico, non per questo però la sua vita privata deve deve finire tra le mani di tutti. Ci tiene a tenerla tale, quindi fa capire che le voci che corrono sono vere, ma non vuole dare alcuna spiegazione in merito.

Stefano De Martino fa le valigie e va via

Stefano De Martino da qualche tempo vive a Napoli, lontano da Belen, proprio con i genitori. Dall’inizio del 2020 la loro storia è stata davvero tormentata, i loro vicini a Milano hanno raccontato di averli sentiti spesso litigare soprattutto quando il virus ci ha imposto di rimanere tutti a casa.

A quel punto la situazione è precipitata. Lui è andato via, lei si è fatta vedere pochissimo in giro fino alla pubblicazione di un video in cui appare davvero tanto triste e abbattuta. Nel video Belen dice di essere stanca di leggere articoli che cambiano la versione delle cose. Nessuno sa come realmente stanno le cose tra lei ed il marito, eppure chiunque si prende il diritto di parlare e dire la qualunque.

Poi fa un riferimento ad Andrea Iannone e dice che se qualcuno la vede in giro nello stesso posto, o nelle vicinanze, di un suo ex fidanzato non per forza debbano essere ritornati insieme. Non per forza debbano avere qualcosa da nascondere. Il riferimento è ad Andrea che a quanto pare era in giro nelle scorse settimane con il fratello Jeremias Rodriguez.

Santiago, la vera vittima della storia d’amore è proprio lui

Probabilmente queste illazioni hanno creato ancora più problemi all’interno della coppia fino ad arrivare alla rottura. Tutti hanno notato che alla mano sinistra della showgirl mancava la fede che la donna aveva rimesso dopo che erano ritornati insieme felici più che mai.

Il grande dispiacere va più che altro al bambino, Santiago, che dovrà fare a meno del padre ancora una volta. Si era abituato alla sua presenza dopo la prima rottura tra lui e la mamma e adesso dovrà tornare sui suoi passi e soffrire ancora una volta.