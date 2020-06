David e Victoria Beckham sotto la propria casa c’è un tunnel: ecco il motivo

David e Victoria Beckham scavano un tunnel ecco perché

David e Victoria Beckham hanno svelato involontariamente attraverso delle vere e proprie indiscrezioni i lavori in corso nella loro casa. I due infatti sembrerebbero stare scavando un tunnel proprio sotto l’abitazione. Ma qual è il motivo per il quale sono stati spinti a fare questo? I follower sono infatti rimasti senza parole giudicando questo gesto esagerato e inconsueto. In realtà la decisione è arrivata proprio nell’ultimo periodo.

Molto probabilmente a causa della crisi e di tutto quello che ha colpito il mondo intero dall’inizio del 2020 ad oggi. Così chiunque cerca di darsi da fare per procurare soldi e cibo. Per questo sono aumentati i casi di malviventi che hanno derubato case puntando contro delle armi.

Parecchi si sono intrufolati dentro casa con in mano un coltello intimando agli interessati, ai malcapitati, di dare loro tutto ciò che avevano di valore per poi fuggire via con il bottino. È stato l’architetto a disegnare il nuovo progetto per la casa dei due. Dalle immagini condivise si intravede una cantina realizzata nel seminterrato, sotto il garage. Ovviamente la casa è tutta collegata attraverso una passerella. È un progetto molto difficile, ma aumenterebbe sicuramente il valore dell’immobile avendo altri tre piani nuovi dove poter andare a vivere. Oltretutto permetterebbe ai diretti interessati di vivere nella tranquillità e nella serenità.

David e Victoria Beckham e poi ancora Harry e Meghan ecco cosa non si farebbe per stare al sicuro

David e Victoria Beckham non sono i primi e non sono gli unici ad avere timore di atti di vandalismo e delinquenza. Sono in tanti che chiedono di aumentare le misure di sicurezza per esempio Meghan ed Harry che cercano di prendere tutte le precauzioni possibili per evitare di ritrovarsi in situazioni come questa.

Jeff Bezos, Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Madonna, Cher e Barbra Streisand sono soltanto alcuni nomi di personaggi famosi interessati. Secondo delle indiscrezioni Harry e Meghan pagano €8000 al giorno delle guardie armate che sostano giorno e notte sulla loro villa e addirittura dei droni che li sorvegliano dall’alto.

Robbie Williams ha paura essere rapito

Proprio come Vittoria e David, anche Robbie Williams dopo aver subito una rapina nell’abitazione ha tanta paura. la sua però è una paura davvero particolare. Così durante un’intervista rivela dei dettagli che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il cantante ha paura di essere rapito o di vedersi un’arma puntata contro per ottenere dei soldi o degli oggetti di valore.