Omar Ayuso l’attore della serie tv Elite, presenta il suo fidanzato Alfonso Diaz (FOTO)

Il giovane attore spagnolo Omar Ayuso di Elite presenta sui social il suo fidanzato, si chiama Alonso Diaz, i due sembrano molto innamorati

Non solo nella serie tv, ma anche nella vita reale Omar Ayuso è fidanzato. Protagonista della serie tv targata Netflix, Elite, il giovane attore spagnolo anche nella vita reale ha trovato l’amore. In tv è fidanzato con Aron Piper, mentre fuori il suo ragazzo si chiama Alfonso Diaz. Qualche giorno fa l’attore lo ha presentato sui social.

I due giovani sembrano molto affiatati e innamorati e a dimostrarlo è anche la bellissima dedica che l’attore ha fatto per il compleanno al fidanzato. In passato sono stati fatti alcuni pettegolezzi sul conto di Ayuso, ma l’attore non aveva replicato. Adesso che ha trovato l’amore non può certo nasconderlo, così ha deciso di presentare il fidanzato ai fan! (Continua dopo la foto)

Omar Ayuso fa una bellissima dedica al fidanzato

Protagonista di Elite, una delle serie Netflix più seguite in assoluto, e che è anche giunta alla sua terza stagione, l’attore ha deciso di presentare Alfonso. Ha anche postato uno scatto su Instagram e vi ha scritto anche una dedica per dimostrare quanto lo ama. Qualcuno aveva già sospettato che Ayuso avesse un fidanzato, ma la conferma non è giunta da nessuno dei due.

Sul profilo di Ayuso compariva spesso un ragazzo e si tratta proprio di Alonso Diaz, il suo fidanzato. Non si sa molto su di lui, tuttavia è chiaro che si amano moltissimo. Di recente l’attore spagnolo ha pubblicato una foto in cui sono abbracciati e una dedica per far capire quanta felicità provano insieme.

Ayuso interpreta il ruolo di un ragazzo omosessuale

Tra Omar e Alonso sembra quindi che ci sia un amore forte e intenso, di quelli che prendono completamente. In tv l’attore è fidanzato con Aron Piper, quindi anche nel piccolo schermo interpreta il ruolo di un ragazzo omosessuale. Alcuni avevano anche pensato che fosse lui il vero fidanzato dell’attore, talmente grande era la complicità. Ma non è così e adesso tutti sanno che il suo fidanzato nella vita reale è Alfonso.

La serie tv “Elite” è stata un grandissimo successo ed è fra quelle che ha conquistato maggiormente il pubblico. Gli spettatori si sono appassionati alla serie e non vedono l’ora ogni volta di all’idea di vedere cosa fanno i personaggi. La quarta stagione della serie è stata confermata, per la felicità dei fan!