Belen Rodriguez umilia Stefano De Martino: inquadra la mano senza fede [FOTO]

Belen Rodriguez si toglie la fede dal dito

Sembra proprio che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non ci sia una via di ritorno. Tra il ballerino napoletano e la soubrette argentina pare che sia in atto una crisi e ultimamente ai fan della coppia non sono passati inosservati una serie di dettagli. Infatti, dopo la partenza del conduttore Rai alla volta di Napoli, dia quest’ultimo quest’ultimo che la conduttrice di Tu si que vales hanno condiviso pochi post su Instagram dove si fanno vedere insieme.

Di recente, invece, la madre di Santiago è apparsa sul noto social network fino senza la fede al dito. La loro storia d’amore è di nuovo arrivata al capolinea? E pensare che fino a qualche mese fa si parlava di nozze bis in una chiesetta di Ibiza e mettere in cantiere un secondo figlio. Cosa sta accadendo realmente tra i due?

La coppia non appare più insieme sui social da marzo

Per chi segue la coppia, o forse meglio dire l’ex, avrà notato che l’ultimo post su Instagram che mostra Belen Rodriguez e Stefano De Martino risale allo scorso 30 marzo. In quell’occasione il ballerino napoletano e la soubrette argentina si sono mostrati in una clip in cui facevano boxe insieme all’interno di una stanza dell’appartamento milanese della soubrette.

Per caso quel video era un campanello d’allarme? Sicuramente no, ma la cosa certa ora è che i due oltre ad essere distanti fisicamente, lui Napoli e lei Milano, lo sono anche dal punto di vista sentimentale. La stessa Belen, attraverso un video sfogo sul suo canale social ha ammesso che le cose tra loro non vanno affatto bene.

Nel contenuto in questione la modella aveva confermato di non essere in un periodo felice della sua vita. Nello stesso tempo la diretta interessata era finita al centro dell'attenzione per degli scatti che la ritraevano insieme al suo ex Andrea Iannone e al fratello più piccolo Jeremias.

La foto senza la fede all’anulare

Nonostante sta vivendo un periodo di difficoltà Belen Rodriguez continua a coinvolgere tutti i seguaci nella sua vita. Infatti qualche giorno fa si è fatta vedere su Instagram con in braccio il figlio di una sua cara amica. Mentre minuti prima, in un’altra Storia, la professionista argentina aveva mostrato la mano, senza la fede all’anulare, ma all’indice. Per Cao si tratta di un messaggio per Stefano De Martino? Ecco lo scatto in questione: