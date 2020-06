Jeremias Rodriguez possibile frecciatina a Stefano De Martino: “Non è amore…” (FOTO)

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen è ormai volta al termine e nella questione sembrerebbe essersi intromesso anche Jeremias, fratello della Rodriguez. Il giovane non ha certamente evitato di mandare frecciatine contro il suo ex cognato e l’ultima stoccata risale a poche ore fa.

Il nome del ballerino, però, non è mai saltato fuori, tuttavia, i riferimenti sembrano essere alquanto espliciti. Stefano, dal canto suo, sta continuando ad adoperare una linea di basso profilo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La stoccata di Jeremias Rodriguez

La famiglia Rodriguez è sempre stata molto unita, sta di fatto che quando si è diffusa la notizia inerente la rottura tra Stefano De Martino e Belen, Jeremias si è offerto di portare la sorella a svagarsi. Proprio durante una cena insieme, la showgirl ha anche incontrato Andrea Iannone in un locale di Milano. Ad ogni modo, Jeremias è sempre stato molto legato alle sue sorelle e non ha mai esitato a schierarsi dalla loro parte. Specie in questa occasione, dunque, non poteva fare a meno di palesare la sua posizione.

Alcune re fa, il giovane ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha detto che per poter amare sul serio bisogna comprendere il concetto che avere non è amare. Nel post in questione non è mai apparso il nome di Stefano, tuttavia, per molti fan il riferimento sembra lampante. Considerando tutto ciò che ha rivelato Belen, sembra proprio che il ballerino non si sia comportato in modo esemplare nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Stefano De Martino

Dai recenti sfoghi della modella, sembra proprio che il suo ex non si sia mostrato propriamente devoto alla famiglia e alla fedeltà come lei. In molti hanno insinuato addirittura che Stefano possa aver tradito la Rodriguez. Per il momento, però, il napoletano sta adoperando la via del silenzio e della riservatezza. Nel corso di una recente intervista, infatti, ha speso pochissime parole in merito all’argomento.

Il protagonista ha detto di aver sempre preferito di mantenere privati alcuni aspetti della sua vita. Nonostante l’essere un personaggio popolare implichi il mettere in piazza anche la propria vita sentimentale, lui preferisce mantenere un certo riserbo. La Rodriguez, invece, si sta pian piano rialzando grazie soprattutto all’aiuto di parenti e amici che non la fanno sentire sola.