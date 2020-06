Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 3 giugno 2020. “Sei irrispettosa”: Gianni litiga con Giovanna [VIDEO]

Torna Uomini e Donne dopo una lunga pausa

Una pausa lunga per Uomini e Donne. Infatti, dopo la puntata in onda venerdì scorso il dating show di Maria De Filippi ritornerà solamente oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno 2020 con gli ultimi appuntamenti di questa stagione televisiva. Infatti siamo agli sgoccioli della trasmissione pomeridiana di Canale 5 che si chiuderà infatti il 9 giugno.

Il giorno seguente, invece, per tutta l’estate verrà trasmessa la soap opera turca con Can Yaman, Day Dreamer – Le Ali del Sogno. Ma cosa accadrà nel primo appuntamento settimanale? A fornirci le anticipazioni ci ha pensato il portale web Witty Tv che mostra un confronto tra Enzo Capo e Pamela Barretta, ma anche un acceso scontro tra la tronista romana Giovanna Abate e Davide Basolo, alias Alchimista.

Confronto tra Giovanna Abate e Davide Basolo

Dopo una lunga pausa, oggi alle 14.45 su Canale 5 tornerà Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che di avvia alla conclusione. Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale svelano che proseguirà la discussa frequentazione tra la dama torinese Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore, il 26enne Nicola Vivarelli. Ma non è finita qui, infatti c’è da capire chi sarà la scelta della tronista romana Giovanna Abate.

Quest’ultima, infatti opterà divisa Sammy Hassan e l’Alchimista alias Davide Basolo. Ricordiamo che Alessandro Graziani si è auto eliminato e in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha augurato alla ragazza di scegliere col cuore. Lui è convinto che si dirigerà verso il primo e che lui gli dirà di no.

Enzo Capo e Pamela Barretta tornano in studio

Nella video di anticipazioni pubblicato sul sito internet Witty Tv che appartiene alla Fascino, si scopre che nella puntata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno 2020 ci sarà un clamoroso ritorno. Infatti nello studio 6 dell’Elios in Roma ci saranno ancora una volta due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Enzo Capo e Pamela Barretta.

Per caso ci sarà un nuovo riavvicinamento fra i due ex fidanzati? Ma non è detto, a quanto pare avranno una nuova discussione davanti tutti. È di poco fa la notizia che il cavaliere ha realizzato un selfie e poi lo ha postato su Instagram dove si vede il riflesso di una giovane ragazza. Ecco il video spoiler: