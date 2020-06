Gemma Galgani lascia Uomini e Donne con Nicola Vivarelli?

Uomini e Donne si prepara a chiudere i battenti per la pausa estiva. Prima che questo accada, però, potremmo assistere ad un ennesimo colpo di scena. La dama più longeva del dating show, Gemma Galgani, potrebbe abbandonare per sempre il programma per seguire l’amore. Il giovane Nicola Vivarelli, infatti, pare intenzionato a portarsela via.

I due, contrastati da tutti per l’enorme differenza d’età che li divide, decideranno, quindi, di lasciare il programma e proseguire la conoscenza al di fuori? Se così fosse, i fans si domandano se quest’uscita avverrebbe realmente come coppia, quindi da fidanzati, o se si tratta di un’ennesima mossa del giovane Nicola per far parlare di sé. Facciamo chiarezza!

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, percorso contrastato

Gemma Galgani ha conosciuto Nicola Vivarelli con il nickname di Sirius. Era il periodo in cui Uomini e Donne andava in onda in maniera diversa. Sia lei che Giovanna Abate, infatti, avevano la possibilità di conoscere nuovi uomini ma di farlo, almeno inizialmente, solo via chat. Nel momento stesso in cui Nicola ha dichiarato la sua giovanissima età, ha destato non poche perplessità in tutti, primi tra tutti Gianni e Tina che, dei due, hanno fatto anche divertenti parodie.

Gemma Galgani, però, pare essersi lasciata andare al sentimento. Gianni Sperti ha ipotizzato più volte che la dama torinese sia realmente innamorata di Nicola che però, dal canto suo, si vociferava la stesse prendendo in giro. Sul web erano apparse anche diverse indiscrezioni che lo davano addirittura per fidanzato. La conoscenza, però, anche se contrastata è andata avanti seppur con l’incredibile rivalità della Galgani per Valentina Autiero, rea di essere interessata al giovane.

Gemma abbandona Uomini e Donne

In base alle ultime indiscrezioni, la registrazione dell’ultima puntata di Uomini e Donne ha riservato un colpo di scena che nessuno mai si sarebbe aspettato. Nicola Vivarelli, infatti, avrebbe chiesto a Gemma Galgani di uscire per sempre dal programma con lui per proseguire al di fuori la loro conoscenza. Un rapporto che, quindi, continuerebbe anche al di là delle telecamere lasciando davvero tutti di stucco, opinionisti in primis.

Gemma Galgani, a quanto pare, deciderà di abbandonare Uomini e Donne e lanciarsi nella relazione con questo giovane corteggiatore. La reazione degli opinionisti e di tutto lo studio non è ancora nota, dovremo attendere la messa in onda della puntata per vederla. Sarà davvero amore o si tratta di una nuova strategia? Il tempo ci risponderà!