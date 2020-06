Clizia Incorvaia, messaggio a Francesco Sarcina, “Gli auguro tanto…”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono, indubbiamente, la coppia più discussa e amata del momento. I due ragazzi si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Si sono corteggiati a lungo con lo sguardo finché la passione tra loro è esplosa. L’idillio nella casa, però, è durato ben poco dal momento che la ragazza è stata squalificata dopo poche settimane.

L’amore per Paolo, però, non si è mai spento ed anche il giovane Ciavarro non ha mai smesso a pensare alla sua Clizia Incorvaia. La giovane influencer siciliana ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato, sì, della sua storia d’amore ma non solo. Tra le sue parole anche un messaggio speciale per Francesco Sarcina, il suo ex marito e padre della sua bambina. Cos’ha detto in particolare?

Clizia Incorvaia, le parole su Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia è molto innamorata di Paolo Ciavarro e non perde occasione per ribadirlo. “La sofferenza mi aveva tanto cambiata” ha confessato la ragazza. Poi ha proseguito “lui mi ha conquistata con il suo modo gentile, elegante, con il suo modo di sedurre non sfacciato rispettando anche i miei tempi”. La pazienza nel corteggiamento è stato altro argomento dell’intervista.

“Il suo sapere aspettarmi e rispettarmi è stata una forma di rispetto e di scelta, ho capito che aveva scelto davvero me” ha sostenuto Clizia Incorvaia. Dopo non essersi visti per lungo tempo, i ragazzi si sono rincontrati negli ultimi giorni. Tra loro è scoppiata la passione: “fuochi e fiamme” ha detto la ragazza per descrivere la prima notte trascorsa con il suo amato Paolo con il quale ha ribadito di voler anche formare una famiglia.

Le parole all’ex marito

Dopo aver confermato la speranza, per l’ennesima volta, che Paolo Ciavarro rappresenti il suo amore eterno, Clizia Incorvaia ha voluto inviare un messaggio speciale al suo ex marito nonché al padre della sua bambina. Ha deciso di farlo parlando del suo desiderio di famiglia, una famiglia che sarà comunque una famiglia allargata dato che la bambina ha un padre che sarà sempre presente nella sua vita.

Importanti le parole che Clizia Incorvaia ha dedicato proprio a Francesco Sarcina. “Auguro tanto amore al papà della bambina” ha detto l’influencer siciliana. “Gli auguro di trovare una bellissima storia d’amore come la mia, mi piacerebbe tanto” ha, infine, terminato. Un rapporto, dunque, che si è rimarginato, pare, nella maniera migliore. Ed è importantissimo per il bene della bambina.