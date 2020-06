Veronica Peparini e Andreas Muller, com’è nata la loro storia? (Video)

Quella tra Veronica Peparini e Andreas Muller è una storia nata all’interno di Amici di Maria De Filippi. Non è chiaro se tra i due vi sia stato il classico colpo di fulmine ma una cosa è certa: l’amore è nato piano piano. A dirlo sono anche i diretti interessati durante una delle tante dirette social a cui hanno abituato i propri fans.

Veronica Peparini fa l’insegnante ad Amici e Andreas è uno dei ballerini professionisti. Alcuni anni fa ha partecipato al talent in questione arrivando anche a conquistare il gradino più alto del podio. Un ballerino di valore, non vi sono dubbi. Una passione, quella per la danza, che gli ha permesso di conoscere la donna che è oggi al suo fianco. Cos’hanno dichiarato nell’ultima diretta? Vediamolo.

Veronica Peparini, piano piano

Veronica Peparini e Andreas Muller sono, indubbiamente, tra le coppie più amate del momento. Sarà per il contesto in cui è nata, sarà per la simpatia dei due, attorno a loro ruotano tantissime domande ed il gossip impazza. È proprio per questo che durante le dirette vengono sommersi di domande da parte di tutti i fans che vogliono sapere quanto più possibile su questa bella storia d’amore.

Tra le domande più ricorrenti quelle sul matrimonio e su un’ipotetica gravidanza. Negli ultimi giorni, in effetti, si era vociferato che Veronica Peparini fosse in dolce attesa ma si trattava di una sorta di equivoco che poi la donna ha chiarito svelando la verità. Sul matrimonio entrambi sembrano concordi: piano piano lo organizzeranno perché c’è tempo per fare questo grande passo. Stesso discorso per un eventuale figlio che avrà tempo per arrivare.

Nessuna data certa

Nella relazione tra Veronica Peparini e Andreas Muller non sembrano esserci date ben definite. E il riferimento non è soltanto quello ad un ipotetico matrimonio o alla nascita di un bambino. Alla domanda sul quando e come hanno compreso di essere innamorati, i due hanno risposto nuovamente in maniera molto vaga. Non esisterebbe una data certa dal momento che tutto è avvenuto, lo ha ribadito la Peparini, in maniera molto graduale. Possibile tutto questo?

Per il resto, Andreas, sempre in compagnia di Veronica Peparini, ha voluto fare un chiarimento. Questo riguarda, in particolare, la presunta lite con Riccardo Marcuzzo. Il ballerino ha precisato che non vi è stato alcun litigio anche se è da vedere il motivo per cui, a questo punto, non si vedono più.