“Mi uccide…”: Veronica Peparini, la confessione inattesa su Andreas Muller [FOTO]

Il compleanno di Andreas Muller

Qualche giorno fa il ballerino di Amici Andreas Muller ha compiuto gli anni. Per l’occasione la sua compagna Veronica Peparini gli ha ricordato quanto grande sia il suo amore per lui e di come è felice di stare insieme. Di recente i vari siti hanno parlato dello sfogo del professionista su Amici Speciali che si avvia alla finalissima prevista per venerdì.

Mentre ora si parla molto di questa coppia che inizialmente ha sorpreso tutti visto la differenza d’età, ma ora sono felici perché il loro amore è autentico. Per i pochi che non lo sapessero il danzatore ha spento 24 candeline ed è al settimo cielo per come sta procedendo la sua vita professionale e soprattutto sentimentale. Ricordiamo che la prof di ballo non fa più parte del talent show di Maria De Filippi ma lavora dietro le quinte.

La dedica di Veronica Peparini

In occasione del compleanno di Andreas Muller, l’insegnante Veronica Peparini su Instagram ha scritto: “Auguri, Vita mia. mi piace saper distinguere questo sorriso da tutto!”. Ovviamente la replica del danzatore professionista del talent show di Canale 5 non è tardata ad arrivare. Una dedica che ha praticamente lasciato di sasso il 24enne perché per lui sono parole abbastanza belle e forti.

“Wow! La frase mi uccide! Ti amo”, ha scritto il diretto interessato. Queste affermazioni al miele sono avvenute in pubblico, ovvero su Instagram, dove i commenti e i post della coppia sono stati tempestati di mi piace anche da parte di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, uno su tutti Luca Zanforlin. (Continua dopo il post)

Andreas Muller e le parole su George Floyd

Subito dopo Andreas Muller ha scritto anche un messaggio sul proprio account personale Instagram. Il ballerino di Amici ha speso due parole per quando sta succedendo negli Stati Uniti dopo la vergognosa morte di George Floyd.

Postando uno suo scatto in primo piano, il ragazzo ha espresso questo suo pensiero: “Siamo a 24. 74 anni che si festeggia la Festa della Repubblica. E oggi si combatte contro una battaglia molto grande, aderisco pienamente a quello che sta accadendo e spero le cose cambino, volevo solamente metterci la faccia per ringraziarvi dei tantissimi messaggi. Happy BDay to me!”.

Quindi, dopo le varie polemiche sulla sua storia d’amore con Veronica Peparini, per fortuna la situazione è tornata alla normalità e possono vivere la relazione alla luce del sole. Ecco il contenuto in questione: