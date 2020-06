“Brividi…”: Alberto Matano e Lorella Cuccarini senza aprole a La vita in diretta

Alberto Matano e Lorella Cuccarini emozionati a La vita in diretta

Nonostante il giorno festivo, Alberto Matano e Lorella Cuccarini si sono presentati puntuali per condurre un nuovo appuntamento de La vita in diretta. Un giorno speciale per la nostra Patria visto che si festeggiava il compleanno della Repubblica italiana. A differenza degli altri anni, però, non c’è stata la parata militare per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il Presidente Sergio Mattarella si è limitato a porre una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’Altare della Patria dove hanno sfrecciato anche le Frecce Tricolori. Successivamente il Capo dello Stato si è recato a Codogno, il paese dove tutto è iniziato (contagio nel nostro Paese). Un bel gesto che è stato sottolineato dai professionisti di Rai Uno che, dopo aver visto le immagini si sono emozionati entrambi, dicendo: “Queste immagini sono veramente da brividi”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accaduto subito dopo.

Le immagini delle Frecce Tricolori emozionano i due conduttori Rai

Nell’appuntamento del 2 giugno 2020 i conduttori de La vita in diretta si sono soffermati tantissimo sulla ricorrenza, ovvero la Festa della Repubblica. Oltre al compleanno è anche un segno di rinascita del nostro Pese dopo oltre due mesi di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19.

In apertura di puntata, la padrona di casa Lorella Cuccarini ha esclamato: “E’ stata una bella apertura”. A quel punto il collega calabrese rivolgendosi a lei, ha asserito: “Abbiamo cominciato con questo spettacolo delle frecce tricolori che hanno sfrecciato stamattina sull’Altare della Patria“.

La puntualizzazione di Alberto Matano

Durante l’apertura dell’appuntamento del martedì de La vita in diretta, l’ex mezzo busto del Tg1 Alberto Matano si è emozionato moltissimo. Infatti, rivolgendosi al pubblico della prima rete ha detto: “Immagini bellissime. Festa della Repubblica insolita”. Ma non è finita qui, infatti il collega di Lorella Cuccarini che era al suo fianco, ovviamente a debita distanza, ha continuato così: “Festa della Repubblica che per noi è anche festa di rinascita”.

Poi il giornalista calabrese ha spiegato ai telespettatori che dal 3 giugno 2020 saranno aperti tutti i confini regionali e ci si potrà finalmente spostare con molta più libertà. Naturalmente si dovranno rispettare sempre le regole del distanziamento, l’uso delle mascherine e soprattutto il buon senso.