Uomini e Donne spoiler sulla scelta di Giovanna: colpo di scena per il grande giorno

Uomini e Donne sta per volgere al termine, il 9 giugno andrà in onda l’ultima puntata e l’evento più atteso è sicuramente la scelta di Giovanna Abate. La tronista è arrivata al termine del percorso con Sammy Hassan e Davide Basolo, dato che Alessandro Graziani si è auto-eliminato.

Oggi pomeriggio, mercoledì 3 giugno, dovrebbe essere registrata una nuova puntata del talk show, ma non è chiaro se sia o meno quella della scelta. Molto probabilmente, gli autori vogliono rendere l’evento unico dando luogo ad una puntata in diretta. Vediamo tutti i dettagli.

Possibile colpo di scena a Uomini e Donne

La scelta di Giovanna Abate sta per avvenire a Uomini e Donne. Stando a quanto trapelato da Il Vicolo della news è molto probabile che l’evento possa essere registrato a ridosso del 9 giugno o, addirittura, essere mandato in onda in diretta. Onde evitare spiacevoli spoiler, infatti, le ultime scelte sono state effettuate in diretta. Stessa sorte potrebbe spettare anche a Giovanna. Considerando che l’ultima messa in onda è prevista per martedì 9 giugno. le ipotesi restano due.

La prima risiede nel fatto che il momento conclusivo della romana venga registrato lunedì 8 giugno. In secondo luogo, invece, è probabile che martedì prossimo andrà in onda una puntata in diretta del talk show. Per adesso, gli autori del programma non si sono ancora espressi sulla vicenda. L’unica cosa certa è il fatto che oggi verrà registrata una nuova puntata, pertanto, sicuramente ci saranno ulteriori aggiornamenti.

Spoiler sulla scelta di Giovanna

In merito alla scelta di Giovanna, inoltre, pare che la tronista di Uomini e Donne sia molto più propensa a scegliere Sammy. Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, rivelano che Gianni Sperti metterà in difficoltà la tronista chiedendole se sia o meno innamorata del romano. Lei rimarrà molto imbarazzata e farà di tutto per smentire le insinuazioni. Davide, Basolo, intanto, si mostrerà parecchio turbato da alcuni comportamenti della fanciulla.

Tutti questi dettagli stanno lasciando sempre più spazio all’ipotesi che possa essere Hassan il predestinato. Inoltre, quest’ultimo è finito al centro di molte accuse sui social dato che sembrerebbe essere ancora in contatto con la sua ex. Lui stesso ha provato a fare chiarezza sulla vicenda smentendo le dichiarazioni e minacciando di ricorrere addirittura a vie legali nel caso in cui i rumors sul suo conto non si fossero appianati.