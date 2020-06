Michelle Hunziker aspetta il quarto figlio? L’annuncio di Jonathan Kashanian a Bianca Guaccero [FOTO]

Jonathan Kashanian lancia uno scoop su Michelle Hunziker

Nonostante il festivo, martedì 2 giugno 2020 su Rai Due è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto. Durante il suo spazio, Jonathan Kashanian ha lanciato un clamoroso rumor che riguarda la conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunziker.

Sando alle ultime indiscrezioni quest’ultima sarebbe in attesa del quarto figlio. Quindi, dopo Aurora, Sole e Celeste potrebbe arrivare un nuovo bambino in casa Trussardi.

Nella rubrica che cura da inizio stagione, l’ex gieffino lo ha detto alla padrona di casa Bianca Guaccero in questo modo: “Io ho ricevuto una notizia dell’ultima ora, che chiedo ai miei autori ma nessuno lo sa. Ragazzi si pensava fosse una bufala qualche mese fa perché Michelle aveva smentito, ma pare che invece potrebbe realmente essere incinta di nuovo Michelle Hunziker del quarto figlio!”. Dopo l’annuncio l’opinionista ha sottolineato che si tratta solo di voci e che al momento non c’è nulla di ufficiale. (Continua dopo la foto)

La conduttrice svizzera è di nuovo incinta? Il rumor

Negli ultimi tempi, nel corso delle sue interviste Michelle Hunziker non ha mai negato la sua intenzione di allargare ulteriormente la famiglia mettendo al mondo il quarto figlio. La professionista elvetica è già madre di Aurora avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti e di Sole e Celeste avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi.

Nella giornata della Festa della Repubblica a Detto Fatto l’ex gieffino Jonathan Kashanian ha lanciato un’importante indiscrezione della possibile quarta gravidanza della conduttrice Mediaset. La colega di Gerry Scotti è davvero incinta? Come sottolineato prima, ad oggi si tratta solo di una voce, quindi come spesso accade sarà la diretta interessata a confermare oppure smentire la notizia. Non è la prima volta che vengono attribuite delle gravidanze all’artista svizzera.

Bianca Guaccero ringrazia Michelle Hunziker e Gerry Scotti

E se l’opinionista Jonathan Kashanian ha lanciato uno scoop sulla possibile quarta gravidanza di Michelle Hunziker, la padrona di casa di Detto Fatto Bianca Guaccero ha voluto ringraziare i conduttori di Striscia la notizia. Il motivo? La professionista pugliese rivolgendosi ai colleghi ha asserito: “Ringrazio Michelle Hunziker e Gerry Scotti per le bellissime parole che hanno usato nei miei confronti quando Staffelli mi ha consegnato il Tapiro”.