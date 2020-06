Armando Incarnato accusato di andare via da un ristorante senza pagare, lui sbotta: “Curati” (FOTO)

Armando Incarnato è finito al centro di una bufera su Instagram in quanto accusato di essere andato via da un ristorante senza pagare il conto. Ieri sera, il protagonista ha pubblicato delle IG Stories nelle quali ha mostrato di essere a cena fuori intento a degustare ottime pietanze.

Alcuni utenti, però, hanno fatto delle insinuazioni molto gravi sul suo conto. Questo ha fatto sorgere una grossa polemica a cui il cavaliere ha prontamente risposto cercando di mettere a tacere le malelingue.

Armando accusato su Instagram

Anche quando non è a Uomini e Donne Armando Incarnato è in grado di sollevare polveroni e di essere accusato per qualche motivo. Nelle ultime ore, il protagonista ha mostrato a tutti i suoi fan gli splendidi e gustosi piatti mangiati in un ristorante. Un utente in particolare, però, gli ha detto di poter gustare qualunque pietanza, dato che poi non le paga neppure le cene. Dato che non è la prima volta che il protagonista finisce al centro di simili problematiche, stavolta ha deciso di reagire, anche in modo parecchio deciso e perentorio.

Armando, infatti, ha messo a tacere l'hater dicendo che non è affatto il genere di persona descritto. Per indole, quando va in un ristorante, se gradisce la cena, ringrazia, paga e va via. Anche nel caso in cui non dovesse essere così, il suo comportamento sarebbe esattamente lo stesso. Inoltre, ha aggiunto di non essere assolutamente il tipo di elemosinare del cibo.

Le altre polemiche su Incarnato

Il cavaliere è sembrato alquanto infastidito dal comportamento dell’utente. Pare, inoltre, che la persona in questione abbia accusato Armando Incarnato anche altre volte sui social. Il napoletano, infatti, ha detto di essere stato spinto a dare importanza a questa persona in quanto in quanto stanco delle continue insinuazioni che riceve ogni giorno.

Ricordiamo che Incarnato è al centro anche di un’altra grossa polemica che riguarda la sua vita sentimentale. In una delle precedenti puntate di Uomini e Donne, il cavaliere è stato accusato di essere ancora in contatti intimi con la sua ex fidanzata. Quest’ultima è stata anche intervistata allo scopo di mettere i puntini sulle i in tutta questa vicenda. Armando, dal canto suo, ha avuto una reazione davvero estrema, sta di fatto che successivamente si è scusato anche con la padrona di casa per il suo atteggiamento.