“Sei più letale del Covid”: Anna Tatangelo brutalmente offesa su Instagram, il paragone col virus [FOTO]

Gli allenamenti di Anna Tatangelo

Durante il lungo periodo di lockdown Anna Tatangelo ha fatto compagnia ai suoi follower realizzando per loro numerose dirette Instagram. Ma non solo, l’ex compagna di Gigi D’Alessio ha fatto perdere la testa, soprattutto ai seguaci maschi, condividendo delle foto e clip mozzafiato. Nelle ultime ore la cantante di Sora ha postato uno scatto che la mostra durante l’allenamento quotidiano.

Oltre all’immagine, la madre di Andrea ha scritto un breve messaggio. Ma tra i commenti dei follower ne è apparso uno che sicuramente proviene da un leone da tastiera. Parole che sono poco consone al momento che l’italia sta attraversando per via del Coronavirus. “Sei più letale del Covid”, si legge sotto la foto in questione. Parole cattive che hanno scatenato la rabbia da parte dei veri sostenitori dell’artista frusinate. (Continua dopo il post)

La cantante di Sora offesa da un hater

Nella foto in questione la bella Anna Tatangelo è in tenuta ginnica all’interno di una palestra. Ricordiamo che dopo mesi di allenamenti tra le mura domestiche, da un paio di settimane gli sportivi italiani e di conseguenza anche la cantante di Sora sono potuti tornare nelle palestre. La foto in questione ha scatenato una serie di reazioni da parte dei suoi follower.

La professionista frusinate sta cercando di mettersi alle spalle la sua rottura con l’ormai ex compagno Gigi D’Alessio. La fine della loro storia d’amore che è durata ben 15 anni negli ultimi tempi è stato l’argomento principe della cronaca rosa e continua ancor oggi a suscitare molto interesse e curiosità. Ma qual è la ragione della loro seconda separazione? A rivelare alcuni dettagli è stata la stessa cantante. Andiamo a vedere cosa ha confessato.

Anna Tatangelo parla di Gigi D’Alessio

In una recente intervista la bella Anna Tatangelo ha rivelato che era troppo poco il tempo che trascorrevano insieme da soli. “Quando per provocarlo, per stimolarlo e per vedere la sua reazione me ne sono andata di casa, lui non ha fatto nulla per fermarmi o per riportarmi indietro”, ha confessato l’artista frusinate. In poche parole, secondo quanto detto dalla madre di Andrea, l’origine e la colpa della separazione è da attribuire a Gigi D’Alessio che ha avuto un atteggiamento rinunciatario.

Ovviamente queste sono le affermazioni di lei, ma c’è da vedere qual’è la verità dell’artista napoletano. Resta il fatto che entrambi stanno cercando di voltare pagina e a andare avanti. Ma una relazione che è durata tutto questo tempo non si dimentica dall’oggi al domani.