La realtà è che non posso farlo: Jasmine Carrisi confessa il suo peccatto, ecco cosa ha combinato la figlia di Al Bano (FOTO)

Jasmine Carrisi è letteralmente spopolata sui social. Da Cellino pubblica foto e Instagram stories e piace alla rete. Tra meno di un mese sosterrà la maturità e poi, secondo rumors, dovrebbe trasferirsi a Milano per studiare all’università. Ma il mondo del cinema e della televisione la corteggiano da tempo. Ora più che mai che il suo profilo Instagram sta volando con migliaia di condivisioni.

L’ultima foto in bikini infatti ha ottenuto una maea di like e in tanti si sono chiesti quale sia il suo segreto della sua perfetta forma fisica. A quanto pare, la figlia di Al Bano ama molto prendersi cura del proprio corpo, ma nelle ultime ore si è lasciata andare alle tentazioni ammettendo davanti a tutti il proprio errore.

Jasmine Carrisi confessa il suo peccato

Jasmine Carrisi, spesso viene accusata di essersi sottoposta alla chirurgia e di aver esagerato con le cosidette ‘punturine’. La figlia di Al Bano come tutte le donne, ama prendersi cura del proprio corpo e della linea. Infatti, oltre a praticare molto sport, la giovane segue anche una corretta alimentazione.

Da buona influencer, Jasmine Carrisi durante la quarantena ha pubblicato anche varie ricette sul suo profilo social, aiutando magari chi come lei vuole perdere qualche kilo. E proprio in una delle sue ultime dirette, la diciasettenne ha amesso il suo ‘peccato’.

Insieme al proprio fidanzato ha ceduto alle tentazioni mangiando una bella pizza con tanto di verdure e mozzarella. Accanto all’immagine una didascalia dove con tanto di emotion triste ha dichiarato: La realtà è che sto a dieta e la pizza non la posso mangiare. (Continua dopo il post)

La figlia di Al Bano criticata per la foto in costume

Nel’attesa di prendersi la maturità, Jasmine Carrisi si dedica anche alla cura del proprio corpo. Tra allenamenti e diete varie, la 17enne si gode anche le belle gironate di sole. Proprio alcuni giorni fa, la figlia di Al Bano però ha scatrenato una vera e propria bufera dopo aver psotato un suo scatto in costume da bagno.

La primogenita di Loredana Lecciso è passarsa comoda su una sdraio mentre è intenta a prendere la tintarella. Con addosso un mini costume e assmendo una posizione piccante, Jasmine si è fatta immortalare in uno scatto da urlo. E proprio il suo modo di fare ha scatenato varie polemiche da parte degli haters. In particolar modo, un utente, le ha scritto di essere volgare come la madre e che questi suoi atteggiamenti non la porteranno da nessuna parte.