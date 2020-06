Paola Di Benedetto, oggi finalmente rincontrerà il fidanzato

Sono passati quasi 5 mesi dall’ultima volta che Paola Di Benedetto ha potuto vedere il suo fidanzato Federico Rossi. L’8 gennaio 2020, infatti, l’ex Madre Natura è entrata nella casa del Grande Fratello per affrontare un’edizione che, per l’emergenza Coronavirus e tutto ciò che vi era connesso, rimarrà unica tra tutte. Edizione che, tra l’altro, l’ha vista trionfare.

Con l’ulteriore allentamento delle restrizioni da Covid-19, in vigore proprio da oggi, Paola Di Benedetto potrà riabbracciare il suo fidanzato che non vede da quell’8 gennaio. I due, infatti, si trovavano in due regioni differenti e non potevano congiungersi finora. L’incontro è, quindi, vicinissimo ma avverrà in totale riservatezza. Ecco qualche dettaglio in più.

Paola Di Benedetto, gioia infinita

Quello che unisce Paola Di Benedetto e Federico Rossi è davvero un amore molto forte. Un sentimento che ha resistito a ben 5 mesi di lontananza e che si prepara, dopo le voci di una violazione della quarantena, a vivere la forte emozione del ricongiungimento. Con l’avvio della tanto attesa fase 3, infatti, è tornata la possibilità di incontrare i propri cari anche al di fuori della propria Regione.

Paola Di Benedetto si è mostrata molto felice di poter finalmente riabbracciare il suo Fede. E come potrebbe mai essere il contrario? La ragazza ha più volte definito il suo sentimento come unico e totalizzante, un amore mai provato che le riempie il cuore giorno dopo giorno. Un incontro che avverrà, come già specificato, in privato e non davanti alle telecamere. Non sarà, per intenderci, plateale come quello avvenuto pochi giorni fa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia tra cui, tra l’altro, pare ci siano stati fuoco e fiamme.

Una grande mancanza

Paola Di Benedetto ha avuto molto tempo per riflettere sulla sua storia e sulla voglia incredibile di rivedere il fidanzato. Quando sui social le veniva chiesto quali fossero i suoi pensieri, la ragazza rispondeva in maniera inconfutabile. “Ho pensato a quanto mi manca avere qualcuno al mio fianco“ confermava. Il riferimento è chiaramente al fidanzato Fede la cui mancanza stava diventando insostenibile.

Le parole di Paola Di Benedetto, comunque, non sono finite “Noi umani siamo fatti per condividere le nostre vite con qualcuno da amare incondizionatamente” ha detto. La ragazza ha poi concluso con una riflessione “Tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno al nostro fianco, solo che passiamo le nostre giornate a rincorrere chissa cosa e queste persone passano in secondo piano. Ci avete mai pensato?”.