Romina Carrisi, lutto per la figlia di Al Bano e Romina Power: “Non possiamo…” [FOTO]

Romina Carrisi dice la sua sulla morte di George Floyd

Chi segue la cronaca sa perfettamente che in questi ultimi giorni gli Stati Unito sono in subbuglio non solo per la pandemia da Covid-19. Ma anche per le numerose proteste lanciate sulla morte di George Floyd. L’assassinio di quest’ultimo ha lasciato sconvolto l’intero Pianeta e Romina Carrisi, come il fratello maggiore Yari, sta seguendo la storia confrontandosi coi follower di quello che è accaduto esprimendo anche il suo punto di vista.

Le varie comunità afroamericana presenti in America si stanno ribellando e per dare loro un sostegno. Vari personaggi dello spettacolo, politica e web ultimamente stanno postando sui propri profili social un’immagine nera. In poche parole si tratta di un lutto mondiale che deve per forza rimanere impresso nella memoria di tutti i cittadini e di conseguenza nella storia.

La figlia di Al Bano e Romina Power e il suo legame con l’America

Da qualche giorno sul web e sui vari social network stanno circolando con insistenza le immagini che mostrano la morte di George Floyd. Un gesto di una violenza inaudita e che è stato condannato da tutto il mondo. A commentare la triste vicenda anche la quartogenita di Al Bano e Romina Power, ovvero Romina Carrisi che dopo tre mesi ad Ibiza è riuscita a rientrare a Roma.

La ragazza che giorni fa ha compiuto 33 anni ha vissuto diverso tempo negli Stati Uniti, in particolare California, dalla quale è tornata anche per stare vicino alla sorella maggiore Cristel ma anche al padre. La ragazza ha usato delle parole forti sulla vicenda accaduta in America, trovando il pieno appoggio dei seguaci.

Il pensiero di Romina Carrisi

Moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e delle politica hanno condiviso un’immagine nera sui social in segno li lutto in memoria di George Floyd. Quest’ultimo è deceduto in maniera tragica per soffocamento in Minneapolis. Oltre a postare una foto nera, Romina Carrisi ha voluto scrivere il suo personale pensiero sulla vicenda.

Eccolo: “C’è solo una razza: quella umana. Dobbiamo amarci l’un l’altro, onorando e rispettando l’eredità dolorosa che i nostri fratelli e sorelle hanno dovuto soffrire. Lascia che questo sia un punto di partenza e non un traguardo, lascia che questa sia l’occasione per un cambiamento che cerchiamo così disperatamente e di cui abbiamo bisogno di evolvere. Non possiamo più essere ignorati“.