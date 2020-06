Pago smaschera Serena, Alessandro Graziani conferma il tradimento: ‘si ci siamo visti più volte’

La rottura tra Pago e Serena Enardu continua ad incuriosire e nelle ultime ore, il cantante ha svelato il motivo che lo ha spinto a dire addio alla compagna. La storia tra i due continua ad essere al centro del gossip da molti mesi.

Prima la partecipazione a Temptation Island Vip che ha visto il loro addio, poi il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip e infine l’addio di lui di poche settimane fa. Ma cosa è accaduto tra pago e Serena? Centra davvero una terza persona?A quanto pare sembra proprio si si e si tratta di Alessandro Graziani. Il canante dopo aver scoperto alcuni messaggi compromettenti tra la ex e l’ex tentarore ha deciso di lasciare la Enardu.

Poche ore fa, dopo il polverone che si è alzato nei confronti del giovane, Maria De Filippi ha deciso di mettere in chiaro le cose una volta per tutte davanti alle telecamere. Infatti, dopo quanto successo, in molti hanno messo in discusisone la buona fede di Alessandro che si era presentato al programma per corteggiare Giovanna Abate.

Alessandro Graziani conferma la storia con Serena

Alessandro Graziani conferma di aver avuto una storia con Serena Enardu. La dichiarazione è arrivata direttamente negli studi di uomini e donne. Maria de Filippi ha invitato l’ex corteggiatore per un faccia a faccia con Gabriele Parpiglia, per rispondere alle sue domande.

Il noto giornalista ha chiesto a Graziani se tra lui e Serena ci fosse stata una storia o un rapporto fisico. Pago ha scoperto che i due, oltre ad essersi sentiti fino a dicembre 2019, si sono visti più volte, prima in Sardegna e poi a Sabaudia.

Messo alle strette, e dopo aver capito di non poter ‘mentire’, Alessandro ha confermato il flirt con Serena e spiegando di non aver detto nulla per tutelarla dalle cattiv erie del web e soprattuto per suo figlio.

La rivelazione di Pago

A smascherare Serena Enardu ci ha pensato direttamente il suo ex compagno. Pago, infatti, ha svelato la verità su quanto accaduto con Alessandro direttamente nel suo libro uscito pochi giorni fa. Il cantante ha ammesso di aver scoperto dei messaggi compromettenti tra la sua ex e Graziani.

“L’11 maggio il crollo… Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro. Prendo il suo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su Whatsapp, corro velocemente sotto il nome di “Ale” . Quello che leggo e ascolto è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di mer.. che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo ma è stata una vera storia d’amore”

Stando alle parole di Pago, la relazione tra la Enardu e Graziani è andata avanti per molto tempo, e anche fino a quando lei ha dichiarato di voler tornare con lui. Ma a lasciare senza parole il cantante, è stata la dichairazione della tronsita. Messa alle strette dall’ex Serena ha confessato che “ci sarebbe stata più volte”.