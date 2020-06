Pago rivela la vera ragione della rottura con Serena Enardu nel suo libro: ‘Ho scoperto le chat con Alessandro, lei ha mentito…

Pago, dopo settimane dalla fine della relazione con Serena Enardu, ha rivelato ogni cosa nel suo libro. Ecco quali sono i veri motivi che hanno portato al loro allontanamento definitivo

Tra Pago e Serena è finita: il cantante rivela i motivi

Pare essere giunta al capolinea la tormentata storia d’amore tra Pago e Serena Enardu. Li avevamo conosciuti meglio come coppia l’anno scorso a Temptation Island Vip in cui le cose hanno preso una piega inaspettata. Lei ha intrapreso una conoscenza con Alessandro Graziani e ha lasciato Pago, ancora innamorato di lei.

Tuttavia, dopo l’estate lui era pronto a riscattarsi e a partecipare con entusiasmo al Grande Fratello Vip ma Serena Enardu è tornata. L’ex tronista ha detto di essersi pentita, di essere ancora innamorata di lui e di voler fare di tutto per riprenderselo. Questo, se da una parte li ha fatti riavvicinare, non senza scontri, dall’altra ha penalizzato il percorso di Pago che è stato eliminato alla prima occasione nonostante all’inizio fosse il favorito alla vittoria del reality.

Dopo la quarantena vissuta insieme, qualche settimana fa, la coppia ha annunciato la rottura definitiva. Serena ha detto di non voler pagare a vita i propri errori, mentre Pago ha confessato che è successo qualcosa di molto grave e che ne avrebbe parlato. Ebbene, il momento è arrivato.

Pago confessa: ‘Ho scoperto le chat con Alessandro, Serena ha mentito…

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini aveva provato a mettere in guardia Pago sulla frequentazione tra Serena e Alessandro. Ma il cantante lo ha interrotto dicendo che la fidanzata gli aveva già raccontato ogni cosa. Anche Alessandro ha recentemente detto di non essere la causa del loro allontanamento. Invece, con grande sorpresa di tutti, non è così.

Pago ha concesso al settimanale Chi qualche stralcio del libro che presto uscirà in cui ha raccontato tutta la sua vita. All’ultimo momento ha cambiato il capitolo dedicato a Serena e ha confessato che cosa è successo davvero tra i due. Un giorno non ha resistito e mentre lei era in bagno lui ha guardato il suo cellulare. Ha trovato la chat di WhatsApp con la scritta Ale affiancata da un orsetto.

Quello che ha letto e che ha soprattutto ascoltato negli audio lo ha lasciato senza parole. Non era affatto come gli aveva raccontato lei, tra i due c’è stata una vera e propria storia d’amore dopo Temptation Island Vip. Serena non ha negato ma, anzi, gli ha rivelato di essere stata con Alessandro più volte e la cosa è andata avanti anche quando lei provava a riavvicinarsi a lui.