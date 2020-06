Il Paradiso delle signore replica 4 giugno: Marta viene messa alle strette da Riccardo

Giovedì 4 giugno al Paradiso delle signore vedremo che Vittorio non sarà ancora riuscito ad assegnare l’incarico di nuova Venere alle pretendenti che si presenteranno. Rocco, invece, darà dimostrazione di essere ancora troppo legato a valori e ideologie che mal si sposano con la mentalità milanese del tempo.

Riccardo, invece, avrà modo di confrontarsi nuovamente con Angela, dopo quanto accaduto la sera prima in caffetteria. Marta, intanto, sarà messa alle strette, la donna è davvero incinta?

Riccardo si scusa con Angela al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del 4 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Rocco avrà un confronto molto interessante con Agnese. Il protagonista mostrerà di essere ancora molto all’antica e di avere una visione dell’emancipazione femminile obsoleta. Sua zia farà di tutto per spiegare al nipote che sta sbagliando e che dovrebbe aprire un po’ di più la sua mente se vuole integrarsi appieno nella società. Anche Armando dirà di essere intenzionato ad aiutare il giovane a modificare il suo atteggiamento. Secondo il suo punto di vista, il modo migliore per emanciparsi è quello di studiare.

Riccardo, intanto, andrà nuovamente in caffetteria e, non appena vedrà Angela, deciderà di chiedere scusa alla cameriera. La sera prima si è comportato in modo davvero poco edificante, tuttavia, lo ha fatto solo perché era ubriaco. La Barbieri, dal canto suo, ha fatto semplicemente un gesto carino onde evitare che il giovane potesse commettere qualche gesto sconsiderato.

Spoiler 4 giugno: Marta alle strette

Al Paradiso delle signore, intanto, non sarà ancora saltato fuori il nome della nuova Venere. Le pretendenti saranno due: Maria Puglisi e Patrizia Vega. La prima è sicuramente quella che riscuote maggiormente le simpatie di Agnese. Ma riuscirà a conquistare anche la fiducia di Vittorio? Molto presto verremo a capo anche di questa vicenda. In casa Conti, intanto, ci sarà un’altra questione da sviscerare.

Marta e Vittorio saranno immersi in una cena parecchio romantica, adatta a sostituire la luna di miele mancata che i due non hanno potuto fare. L’armonia del momento, però, verrà interrotta dall’arrivo di Riccardo. Il giovane Guarnieri si presenterà a casa di sua sorella e suo cognato per mettere la dama alle strette. Il protagonista dirà di essere intenzionato a conoscere la verità sulle condizioni di salute della donna. Marta è davvero incinta, pertanto, Riccardo diventerà per la prima volta zio?