Clizia Incorvaia parla della prima volta con Paolo Ciavarro: l’influencer si sbilancia su impressioni e voto

La coppia formata da Clizia e Paolo continua a suscitare l’interesse di chi li ha seguiti con affetto al GF Vip. Ecco che cosa ha raccontato l’influencer sulla prima notte insieme

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro di nuovo insieme

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip è nata una storia d’amore. Se Ivan Gonzalez ha provato a conquistare Clizia Incorvaia, lei invece è rimasta rapita da Paolo Ciavarro. Infatti, i due si ritagliavano degli spazi tutti per loro, di notte, in giardino, a parlare per ore e ore. Alla fine, dopo dubbi, domande e mezze verità, Paolo ha preso l’iniziativa e dopo un mese ha baciato Clizia sotto la luna.

La loro storia è stata molto romantica ma a fine febbraio il Grande Fratello Vip li ha allontanati. Clizia, infatti, è stata squalificata per le sue affermazioni sulla mafia e da quel momento non ha più potuto vedere Paolo. Al termine del programma anche la pandemia li ha tenuti lontani.

Tuttavia, Paolo è riuscito a recarsi in Sicilia per lavoro dopo mesi di videochiamate. Ha preso casa ad Agrigento vicino a Clizia Incorvaia e, dopo due settimane di quarantena, ha potuto finalmente incontrare la sua amata. Ancora si discute di quello che è successo a Live – non è la D’Urso: la conduttrice aveva preparato per loro una sorpresa per un ricongiungimento in diretta, ma loro si erano già visti il giorno prima. Ad ogni modo, la coppia adesso è libera di vivere l’amore.

Clizia racconta i dettagli della prima notte con Paolo

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in questo periodo stanno rilasciando diverse dichiarazioni e interviste. Il periodo di quarantena forzata ha permesso loro di conoscersi meglio quindi hanno saputo cogliere anche alcun aspetti positivi. Entrambi hanno parlato di amore e di voler vivere un rapporto normale e semplice adesso che sono insieme.

Clizia ha recentemente rilasciato un’intervista a Non succederà più, l’ormai noto programma radiofonico di Giada Di Miceli. L’influncer, incalzata dalla conduttrice, ha parlato della “prima notte di nozze” che è stata “fuoco e fiamme”. Dopo mesi di attesa c’è stato un no-stop in cui, però, hanno anche parlato tanto.

Insomma, le aspettative di Clizia sono state appagate? Decisamente sì, ma se lo aspettava già dalle sensazioni che aveva avuto con il primo bacio. Clizia si è anche sbilanciata e ha dato a Paolo un bel 10 e lode. Che cosa ne pensate di questa coppia? Vi piace?