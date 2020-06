Sossio Aruta si candida per un altro programma: ‘È il mio pallino da sempre’

Sossio Aruta, dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, vorrebbe partecipare ad un altro programma. Ecco le sue ultime dichiarazioni

Sossio Aruta vorrebbe tornare in tv: ecco dove

Abbiamo conosciuto Sossio Aruta a Uomini e Donne nel trono over dove, negli ultimi anni, ha cercato di trovare l’amore della sua vita. Il suo percorso è stato costellato di relazioni, anche molto brevi, e si è fatto una certa reputazione, tanto che nemmeno gli opinionisti gli credevano più. Poi invece è arrivata Ursula Bennardo. Quest’ultima è riuscita a conquistarlo e anche dopo scontri e periodi no, alla fine hanno formato una famiglia e adesso sono genitori della piccola Bianca.

Nel percorso televisivo di Sossio, troviamo Uomini e Donne, Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. In questa occasione, in particolare, l’ex volto del trono over ha fatto molto parlare di sé, ha avuto scontri con diversi concorrenti, in particolare Antonio Zequila e Teresanna Pugliese, ed è arrivato in finale nonostante non fosse conosciuto come gli altri vip. Da ricordare, ovviamente, il suo esordio di tanti anni fa a Campioni, programma calcistico.

Adesso, però, Sossio sembra essere pronto per un altro programma e l’ha confessato in una recente intervista a La Gazzetta dello Sport. Infatti, il calciatore si è candidato per partecipare a L’Isola dei Famosi. Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli delle sue dichiarazioni.

Il pallino dell’isola e la vita da calciatore

Sossio ha rivelato, dunque, che partecipare a L’Isola dei Famosi sarebbe davvero il suo sogno in quanto “è un pallino da sempre”. Poi, ovviamente, vorrebbe continuare la sua carriera in ambito calcistico, da giocatore, ma anche da allenatore e da inviato sul campo dal momento che di calcio sa tutto. Poi ha risposto ad una domanda molto curiosa: ha avuto più donne lui o Cassano?

Sossio ha detto che ha avuto più donne lui senza dubbio anche perché è “più bello di Cassano”. Quando era single ha condotto una vita molto agiata. Giocava a calcio, guadagnava, ha comprato due case, macchine, regali. Non faceva altro che andare a feste, girare per locali e avere fidanzate. Adesso le cose sono molto diverse.

Adesso ha trovato lavoro come venditore di frutta e verdura, un lavoro umile di cui non si vergogna affatto. E, ovvio, per divertimento e per soldi continua ad apparire in tv. Che cosa farà Sossio? Si separerà ancora dalla sua famiglia per andare in Honduras? Voi che cosa ne pensate?