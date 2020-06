Diletta Leotta e Daniele Scardina weekend d’amore sul Lago di Como (FOTO)

Presentazioni in famiglia per Diletta Leotta e Daniele Scardina, la coppia ha trascorso il weekend sul Lago di Como fra tenerezze e coccole

Arrivano le presentazioni in famiglia per Diletta Leotta e Daniele Scardina. La coppia, che ha passato la quarantena a casa di lei, ha trascorso il primo weekend sul lago di Como. Diletta e Daniele hanno scelto di passare il fine settimana in una splendida villa, elegante e sontuosa. E anche costosa, visto che pare abbia un costo di 3000 euro a notte!

L’affiatamento fra i due è palese, come evidenziano gli scatti postati sul settimanale Chi in edicola. L’affascinante conduttrice e il pugile hanno trascorso il weekend fra tintarella e bagni in piscina. Ovviamente non è mancato anche l’allenamento e gli scatti per immortalare questi momenti di relax. Scardina ha fatto da fotografo per questa occasione e ha ripreso la fidanzata in tutta la sua bellezza. (Continua dopo la foto)

Diletta Leotta conosce i suoceri

La Leotta negli scatti pubblicati su Instagram appare sempre molto sexy. Lei per giustificarsi ha detto in un’intervista a Chi che a renderla così è la sua fisicità e che le foto non c’entrano nulla. Diletta ha anche aggiunto che in realtà non pensa di pubblicare foto sexy, però puoi anche apparire tale in pigiama se hai un certo fisico. I due hanno dunque trascorso il primo weekend dopo il lockdown insieme e in questa occasione lei ha anche conosciuto i suoceri.

La coppia è dunque intenzionata a fare sul serio e la presentazione in famiglia è segno che si candida a fare un passo importante. La loro relazione dura da un anno e insieme i due sembrano davvero molto felici. La Leotta ha deciso di seguire l’istinto e di buttarsi in questa storia d’amore che le sta dando magiche emozioni.

La coppia pronta per fare un passo importante

Durante il weekend d’amore sul Lago di Como Scardina ha preso la palla al balzo per presentare Diletta ai suoi genitori. Infatti, c’erano anche i genitori di Daniele Scardina insieme a lui e a Diletta e tutti insieme si sono concessi un pranzo a bordo piscina.

E’ probabile che la coppia pensi al matrimonio, ma non è detto, tuttavia è certo che il pugile e la conduttrice vanno d’amore e d’accordo. A settembre il pugile ha già in programma la partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Diletta Leotta invece rimarrà al timone del suo programma in radio in attesa che spuntino altre novità.