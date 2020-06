Maurizio Mattioli l’attore avrebbe voluto festeggiare i suoi 70 anni, ma qualcosa lo ha impedito

Oggi compie 70 anni Maurizio Mattioli, l’attore lo festeggerà insieme alla sua famiglia, circondato dall’affetto dei suoi cari

Compie 70 anni il grande Maurizio Mattioli. L’attore oggi è stato in collegamento con ItaliaSì, il programma di Rai Uno condotto da Marco Liorni. L’attore ha raggiunto un traguardo importante, e per lui il collegamento è una bella occasione per parlare del suo compleanno. Mattioli ha detto che in realtà, se ci pensa bene, 70 anni sono tanti, ma è contento di essere ancora qui.

Mattioli ha rivelato a Liorni di essere felice e contento di trovarsi nella sua casa, e di essere circondato dalle persone care. Per lui la cosa più importante è proprio questa e festeggerà infatti il compleanno in famiglia, anche perché in questo momento non si può fare altro. Magari prossimante farà una bella festa in grande con tanti amici.

Maurizio Mattioli festeggia i suoi 70 anni in famiglia

L’attore avrebbe voluto festeggiare questo traguardo in un modo diverso, ma viste le circostanze non lo ha fatto. Starà invece con la sua famiglia di cui fanno parte la sua compagna, la figlia, il nipotino e in più ci sarà il suo manager. Saranno quindi in pochi, ma bastano per essere felici e contenti. Mattioli ha rivelato però a Liorni che entro l’anno darà una grande festa per festeggiare anche con gli amici.

In realtà era in programma, ma al momento non se ne può fare nulla. Prima del lockdown Mattioli stava anche recitando al Margherita in uno spettacolo teatrale. LO ha detto a Liorni e ha anche aggiunto che quando l’8 marzo è stata annunciata la quarantena ha dovuto staccare. Però lui e gli altri attori si sono ripromessi di non arrendersi e di riprendere non appena sarà possibile lo spettacolo.

L’attore stava recitando al Margherita prima del lockdown

Mattioli durante il collegamento ha rivelato che lo spettacolo andava bene e che era improntato su passato, presente e futuro di egli stesso. Il conduttore ha poi chiesto a Mattioli quale fosse il pensiero visto che è il suo compleanno.

L’attore ha risposto dicendo che il suo primo pensiero è la salute sua e di tutta la famiglia. Questo è però un pensiero che fa sempre e si augura di poter vivere ancora tanto perché la sua famiglia è la sua forza. Mattioli ha anche detto di essere dimagrito di 40 chili per problemi di salute.