Serena Grandi dura affermazione “Attendo i cadaveri dei miei nemici”

Arriva una dura confessione da Serena Grandi, l’attrice e sexy simbol scrive un post che mette in allarme i suoi fan, scopriamo di cosa si tratta

Quando meno tutti se lo aspettavano ecco che arriva una dura affermazione da parte di Serena Grandi. L’attrice ha infatti postato una foto su Instagram che ha accompagnato con una didascalia che fa riflettere. Le sue parole sanno di mistero e comunque rivelano che probabilmente per l’attrice non è un buon periodo.

La Grandi infatti fa intendere che non sta attraversando un momento molto florido e molti sono rimasti sorpresi dalle sue parole. Nessuno probabilmente si aspettava quanto ha detto, e si sta cercando di capire a cosa si riferisce. L’attrice nei mesi scorsi ha parlato del suo tumore al seno e di come Corinne Clery le sia stata accanto da vera amica.

Serena Grandi parla nel post di cadaveri dei suoi nemici

Ad oggi le due donne hanno sotterrato l’ascia di guerra e hanno spazzato via quella rivalità di cui tutti erano a conoscenza. Le due donne si sono riappacificate dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip e dunque fra loro oramai regna l’armonia. Ma le parole di Serena rivelano che ha dei nemici, quindi di chi parla nel suo post?

Alcuni pensano che si tratti di persone che fanno parte del suo passato, altri invece sono convinti che stia parlando così per via del processo imminente. Come molti ricorderanno, l’attrice nel mese di giugno del 2018 e era finita alla ribalta delle cronache per un fatto increscioso. La Grandi pare sia andata via da un resort alle porte di Arezzo senza saldare il conto.

L’attrice a processo per insolvenza fraudolenta

L’attrice in quel frangente era in compagnia dell’ex Luca Iacomoni. La coppia era scappata dal resort senza pagare il conto, che includeva pernottamento e pulizia della stanza. L’attrice è finita quindi sotto processo e con l’accusa di insolvenza fraudolenta. A quanto pare il processo dovrebbe tenersi il prossimo 25 giugno, tranne che non venga annullato per via del coronavirus.

La Grandi ha sempre sostenuto che lei e l’ex fossero ospiti del proprietario del resort e che quindi non era tenuta a pagare nulla. Qualcosa però era andato storto e lei era stata accusata di essere scappata senza pagare insieme al suo ex. E’ probabile quindi che il post pubblicato da Serena Grandi si riferisca a questa vicenda che di certo non la fa stare bene.