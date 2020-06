Ida Platano UeD confessione inaspettata su Gemma Galgani e Sirius

Inaspettata confessione da parte di Ida Platano su Gemma Galgani e Sirius, l’ex dama di UeD ha detto che dovrebbe approfondire la conoscenza per capire se è la persona giusta

Nello studio di Uomini e Donne Over nascono, oltre agli amori, anche amicizie solide. E’ il caso di Ida Platano e Gemma Galgani, due donne che vanno d’accordo e che sono state importanti all’interno del dating show della De Filippi. Mentre però la Platano è fuori, la Galgani ancora oggi è rimasta nella trasmissione.

Le sue vicende sentimentali in 11 anni di partecipazione al programma l’hanno resa indiscussa protagonista del trono over. Proprio la Galgani negli ultimi mesi ha sollevato un polverone per il corteggiamento di un giovane che si chiama Sirius. Il vero nome del ragazzo, 26 anni, è Nicola Vivarelli, e si dichiara molto interessato a Gemma. E’ chiaro che la loro differenza d’età ha suscitato scalpore, e molti pensano che Sirius voglia solo avere visibilità.

Ida Platano dice la sua su Gemma Galgani e Sirius

Sono infatti in tanti a pensare che Sirius faccia finta di interessarsi alla Galgani per mettersi in mostra. Anche Ida Platano ha parlato di questo delicato argomento e al magazine di Uomini e Donne ha voluto dire la sua opinione. La Platano ha detto di essere convinta che nel 2020 ogni persona sia libera di fare ciò che vuole.

Per lei la cosa più importante è che si lo faccia per essere felici. Nel caso di Gemma e Nicola la compagna di Riccardo Guarnieri ha confessato di non avere idea su cosa avrebbe fatto al posto suo. La Platano è convinta che una situazione del genere deve essere vissuta in prima persona per poter decidere. Per lei il corteggiamento tra Gemma Galgani e il modello Nicola Vivarelli non ha nulla di strano.

La Platano dice che bisogna vivere le cose in prima persona

La Platano ha quindi spiegato che non le farebbe paura la differenza d’età, nel caso provasse un interesse come quello che prova Gemma per Sirius. In sostanza, Ida ha detto che al posto di Gemma approfondirebbe la conoscenza e poi prenderebbe una decisione. Anche a lei piacerebbe avere un corteggiatore così giovane e sarebbe lusingata se provasse interesse per lei.

Tuttavia, su Sirius sono giunte delle rivelazioni, che però Gemma al momento non ha commentato. Pare che Nicola Vivarelli fuori dalla trasmissione sia felicemente fidanzato. D’Anelli ha detto che si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per riuscire nel suo intento.