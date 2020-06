Monica Setta alla riconquista dell’amica Loredana Lecciso

Monica Setta accende i riflettori sulla famiglia Carrisi

Monica Setta con le sue ultime rivelazioni ha acceso i riflettori sulla famiglia Carrisi, in realtà le attenzioni su di loro non mancano mai dato che in qualunque modo qualsiasi loro azione diretta o indiretta fa notizia. La novità di questo periodo ha a che fare con Loredana Lecciso, che ancora una volta ha dimostrato di essere una donna che non perdona, o comunque che non perdona facilmente.

L’unica persona che è riuscita a perdonare è sempre stata Al Bano, Forse perché lo ama davvero ciecamente. Anche se molti non credono alla loro storia. Qualche tempo fa lei e la Setta hanno avuto un piccolo litigio a causa di un complimento da parte della giornalista diretto a Romina Power. Loredana non l’ha presa bene.

Così adesso in qualche modo la detta sta cercando di fare pace con lei anche se si potrebbe dire non abbia fatto nulla di male. Il rapporto tra le due donne ha avuto parecchi alti e bassi anche nel periodo precedente. Possiamo però dire che da quando la Lecciso si è unita ad Albano le cose sono peggiorate a vista d’occhio. La presenza di Romina non ha semplificato il tutto, anzi ha creato soltanto ulteriori problemi sia tra i due compagni che tra lei e le amiche. È la dimostrazione il complimento fatto dalla setta che ha reso la Lecciso agguerrita.

Monica Setta, ecco di cosa è colpevole

Monica Setta qualche tempo fa ha fatto un apprezzamento a Romina dichiarando che quando non la conosceva, aveva di lei una pessima idea, un pessimo giudizio. Poi è bastato averci a che fare un po’, incontrandola per caso per pochi minuti, per pensare sia davvero una brava donna, una persona interessante. A quanto pare è bastato dire questo per vedere la Lecciso prendere le dovute distanze da lei, come fosse stato un vero e proprio tradimento.

Nonostante non sia una cosa tanto grave, la Setta ha chiesto scusa all’amica pubblicamente. Da allora in poi le cose sono andate leggermente meglio. Adesso i follower delle due si sono accorti che la giornalista ha lasciato un commento sotto una foto di Loredana Lecciso su Instagram, quindi probabilmente sono ritornate amiche come prima.

È tutto oro quello che luccica?

Ma è davvero tutto tornato alla normalità? Molti hanno il dubbio. Il dubbio nasce dal fatto che il commento della giornalista, che consiste in tre semplicissimi cuori non abbia ricevuto chissà quale risposta. La Lecciso ha risposto con un semplice like, pur essendo una donna che in genere non si fa scappare nulla e risponde a tutti con parole dolci.