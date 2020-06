Simone Coccia fa una nuova confessione, ma cosa succede al compagno della Pezzopane?

Simone Coccia ecco le rivelazioni fatte sul suo profilo Instagram

Simone Coccia, compagno di Stefania Pezzopane, conosciuto per aver partecipato al Grande Fratello vip, fa parlare di sé grazie ad un post su Instagram. Il primo post risale a qualche giorno fa, attraverso quest’ultimo aveva dichiarato che sarebbe scomparso dai social per qualche tempo perché avrebbe dovuto affrontare qualcosa di molto serio e difficile. Parlava di una battaglia della quale non ha dato spiegazioni ed è così che ha alzato un vero e proprio polverone.

Molti hanno ipotizzato fosse malato, altri hanno dato per scontato si fosse lasciato con l’onorevole Stefania Pezzopane. Sarebbe quindi un motivo sentimentale il motivo che l’ha fatto allontanare dalla gente che da mesi gli dimostra di essere realmente affezionata a lui? Insomma è successo di tutto, è stato ipotizzato di tutto e proprio per questo ha deciso di ritornare su Instagram per rilasciare un’altra dichiarazione e cercare di far tornare la pace. Il polverone che si è sollevato è decisamente eccessivo.

Simone Coccia tranquillizza i fan, sta bene ma …

Simone Coccia sceglie quindi di tranquillizzare i suoi fan dicendo che non ha avuto alcun problema di salute, sta benissimo deve soltanto affrontare un periodo che non gli permetterà di essere presente sui social proprio come lo è stato fino adesso. Non fa riferimento a coloro che hanno ipotizzato l’inizio di un nuovo reality, per esempio Temptation Island. Ha poi affrontato in particolare gli haters che hanno scritto davvero la qualunque ed è per questo che sente di essere risentito.

Non si può essere così agguerriti nei confronti di una persona che pur appartenendo al mondo dello spettacolo ha diritto alla sua privacy, ha diritto ai suoi momenti di alti e bassi. In questo momento sente di essere spento, sente di essersi perso, ha bisogno di ritrovare se stesso. Ad ogni modo garantisce che non c’entra nulla la salute così come nemmeno l’amore.

Il compagno di Stefania Pezzopane afferma di essere un leone

Nel lungo post scrive di essersi perso, è come se si trovasse dentro un labirinto nel quale è difficile trovare la via d’uscita. Ma è sempre stato un leone, sa di esserlo, deve soltanto farsi forza, soltanto così tornerà più forte di prima e lo farà prima possibile.

Ne è sicuro perché ha bisogno di ritornare alla sua vita, quella che l’ha sempre reso felice e soddisfatto. È circondato di persone che lo amano, se adesso vede la luce in fondo al tunnel è anche grazie a loro.