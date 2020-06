Veronica Peparini toccante messaggio per il suo Andreas ballerino di Amici (FOTO)

Veronica Peparini e Andreas Muller, la storia d’amore continua a gonfie vele

Veronica Peparini proprio in occasione del compleanno del suo compagno Andreas Muller pubblica un messaggio che ha toccato non soltanto il ballerino ma anche i loro follower e fan di coppia. La loro è la coppia più chiacchierata del periodo, molti hanno criticato il fatto che si siano fidanzati tra le mura di una scuola, ovvero quella di Amici.

Altri invece hanno sin da subito notato che i due sono realmente legati ed innamorati. E così hanno fatto sognare i più che vorrebbero vivere una storia proprio come la loro.

Attraverso l’ultimo messaggio pubblicato dalla professionista, scopriamo che le cose tra loro continuano ad andare bene tanto da essere andati a convivere dimostrando a chi parla forse un po’ troppo che le cose stanno benissimo. Ciò che molti non si aspettavano è il messaggio pubblicato dalla donna in occasione del compleanno del ballerino. Veronica ha voluto fargli gli auguri in modo particolare dedicandogli delle dolci parole. (Continua dopo la foto)

Veronica Peparini, ecco il messaggio toccante

Veronica Peparini si è lasciata andare ad un messaggio che in realtà il suo compagno non si sarebbe mai potuto aspettare. Lei è tanto legata alla sua vita privata, tiene tantissimo alla privacy ed odia le esternazioni pubbliche. Eppure nonostante non sia molto propensa a lasciarsi andare a questi gesti in pubblico lo ha fatto.

Poche parole sono bastate a commuovere il diretto interessato e chi li segue. Ha scritto che le piace davvero tanto distinguere il suo sorriso da tutto il resto e poi ha allegato una foto di Andrea sorridente. Un messaggio scritto col cuore al quale tutti i followers hanno risposto facendo gli auguri al ragazzo.

Andreas Muller compie 24 anni, la differenza di età non è un problema per la coppia

Andreas Muller ha compiuto 24 anni, gli haters ne hanno approfittato per dire la qualunque a Veronica che invece ne ha ben 49. Una differenza di età che per qualcuno potrebbe essere un problema, ma che per loro non sembra essere assolutamente un ostacolo.

Anzi sembrano essere sempre più legati, ogni giorno di più. Lo dimostra Andreas che ha risposto al post scrivendo che la frase della sua compagna l’ha praticamente ucciso. Conclude poi ricordandole che la ama. Insomma le malelingue possono dire ciò che vogliono ma le ipotesi lasciano il tempo che trovano perché basta poco per smentire tutto e dimostrare che la loro relazione è pura.