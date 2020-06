Marco Liorni soffia il posto a Caterina Balivo: il gossip sulla prossima stagione televisiva

Chi prenderà il posto di Vieni da me?

In queste ultime settimane si sta definendo la programmazione della prossima stagione televisiva che partirà da settembre 2020. E se su Rai Due è stata confermata la presenza di Detto Fatto, ancora non si sa nulla se Vieni da me su Rai Uno verrà riconfermato oppure no. La scorsa settimana, dopo due anni di conduzione Caterina Balivo ha lasciato il format pomeridiano per dedicarsi a programmi più importanti.

Quindi, al momento i vertici di Viale Mazzini stanno decidendo quale sarà il format che lo andrà a sostituire. Stando a delle indiscrezioni diffuse da Tv Blog, il direttore Stefano Coletta in queste ultime ore sta valutando cosa inserire nella fascia delle 14 dopo il TG1 Giorno. In un primo momento si era parlato di Francesca Fialdini, ma quest’ultima avrebbe detto no a una programmazione giornaliera col suo Da noi…A ruota libera.

Marco Liorni il candidato numero uno

Sul noto portale Tv Blog si legge che al momento i nomi in ballo sarebbero quelli di Marco Liorni, di Gabriele Corsi, di Pierluigi Diaco e di Alessandro Greco. Ma il professionista più quotato sarebbe quello dell’attuale conduttore di Italia Sì e di reazione a Catena. “Il primo assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, è attualmente in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta con Italia sì il sabato pomeriggio e al mattino dal lunedì al venerdì (come supplente di Eleonora Daniele, in maternità)”, c’è scritto sul sito internet.

In poche parole, il presentatore che tra un mese tornerà al timone del game show estivo di Rai Uno, avrebbe già un format pronto e testato per la fascia pomeridiana della prossima stagione. Sarà lui a spunterà? Al momento sono solo rumors e nulla di ufficiale.

Il ritorno di Milo Infante come conduttore

Nei precedenti articoli avevamo anticipato cosa accadrà nella prossima stagione televisiva. Ad esempio ci sarà il gradito ritorno di Milo Infante su Rai Due con un talk nuovo di zecca che si chiamerà Ore 14.

Un programma che verrà trasmesso alle due del pomeriggio. Il professionista dopo una breve esperienza alla dirigenza della prima rete della tv tornerà a vestire i panni del conduttore sul piccolo schermo. A questo punto non rimane che attendere per avere altre informazioni.