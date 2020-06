Andrea Damante chiede a Giulia De Lellis di sposarsi: colpo di scena nella coppia e risposta di lei

Sul settimanale Chi è spuntato un articolo legato alla coppia più discussa del momento in cui sono emersi dei colpi di scena inaspettati. Andrea Damante pare abbia chiesto a Giulia De Lellis di sposarsi.

Dopo essersi lasciati per i numerosi tradimenti di lui, la coppia ha deciso di metterci una pietra sopra e di tornare insieme. Stavolta pare che facciano sul serio, sta di fatto che sembrano previsti fiori d’arancio.

La bomba su Andrea e Giulia

Il riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha destato parecchio clamore. In molti non hanno condiviso la scelta della fanciulla di perdonare il suo ex dopo tutto quello che le aveva fatto. Ad ogni modo, i due sono andati contro tutto e tutti ed hanno difeso il loro amore e il loro rapporto. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, sembra proprio che abbiano fatto bene a credere l’uno nell’altra. Andrea, infatti, pare abbia chiesto alla De Lellis di sposarlo.

Tale proposta sarebbe arrivata alcuni giorni fa in circostanze non ancora del tutto chiare. Giulia, senza pensarci minimamente, avrebbe risposto di si. Per il momento, naturalmente, non ci sono ulteriori informazioni in merito ai tempi che ci vorranno per assistere al grande giorno. La proposta, inoltre, sembrerebbe essere stata fatta in modo informale, dato che non è trapelato nessun anello.

Damante e De Lellis fanno un annuncio

Andrea e Giulia hanno da poco dato un annuncio su Instagram in cui hanno detto che, finalmente, non sono più in due ma in tre. In realtà, però, prima che la mente dei fan vaghi ulteriormente, la coppia ha chiarito che si tratta di un cagnolino e non di un figlio. Questo impegno che, però, si sono assunti i due giovani, chiarisce in modo ancora più esplicito che entrambi sono davvero decisi a costruire qualcosa di importante insieme.

Ad ogni modo, ciò che i follower sono in attesa di scoprire riguarda i dettagli inerenti questo matrimonio. Nessuno dei diretti interessati, però, si è espresso sulla vicenda. I loro profili Insatgram sono alquanto scarni di notizie. Dopo aver pubblicato il post di lutto legato a quanto accaduto a George Floyd e ai temi del razzismo, sia Damante sia la De Lellis si sono chiusi in un rigoroso silenzio. Non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà la cosa.