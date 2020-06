Gianni Sperti rompe il silenzio, nuove confessioni su Paola Barale: “A me restano solo…”

Gianni Sperti torna a parlare della sua ex Paola Barale

Nel nuovo numero in edicola del magazine Novella 2000 è contenuta una lunga intervista a Gianni Sperti. Lo storico opinionista di Uomini e donne ha spaziato su varie argomentazioni, tra cui il ritorno del dating show di Maria De Filippi, della tenacia di quest’ultima e anche dell’ex moglie Paola Barale. Senza giri di parole il direttore Roberto Alessi gli ha chiesto espressamente quale sia la sua replica a quanto accaduto settimane fa a Lve Non è la D’Urso.

In quell’occasione la soubrette piemontese, incalzata da Barbara D’Urso, disse che non ha un buon ricordo dell’ex marito e di Raz Degan. Chiamato in causa, l’ex ballerino di Amici ha risposto così: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni…A me restano solo ricordi positivi…Quando mi capita di ripensarci ho solo bei ricordi…”. Inoltre, riferendosi alla donna con cui è stato sposato per pochissimi anni ha asserito: “Comunque sia tutti hanno il diritto di vivere e pensare quello che gli pare…”.

Il suo ritorno a Uomini e Donne

Intervistato dal settimanale di gossip Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha chiesto a Gianni Sperti come sia stato il suo ritorno a Uomini e Donne dopo circa due mesi di lockdown causato dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

A quel punto il collega di Tina Cipollari ha rivelato di aver provato una forte emozione tornare nello studio in cui lui ha consacrato la sua popolarità. Parlando col giornalista, l’ex ballerino ha detto: “E’ stato molto emozionante…Mi sentivo come un bambino che andava a divertirsi dopo aver studiato…Ormai a UeD ci sto da 20 anni e loro sono come una seconda famiglia…”.

Gianni Sperti e le parole al miele per Maria De Filippi

Nel corso della lunga intervista per Novella 2000 Gianni Sperti non poteva non parlare di Maria de Filippi, colei che oltre vent’anni fa lo ha voluto a Uomini e Donne salvandolo da un periodo buio e dalla depressione.

Parlando col direttore Roberto Alessi, l’opinionista pugliese ne ha approfittato per ringraziare la conduttrice pavese perché è stata una delle poche ad aver deciso di dare leggerezza al pubblico con i suoi programmi: “Bisogna ringraziarla che con la sua grande tenacia e forza che la contraddistinguono ha voluto ricominciare a dare leggerezza al pubblico a casa…”.