Elettra Lamborghini ha un problema di salute lei stessa ne da l’annuncio (FOTO POST)

Elettra Lamborghini preoccupa i fan su Instagram con il suo annuncio

Elettra Lamborghini non sembra avere momenti di pace. La dimostrazione è proprio quello che è avvenuto subito dopo la sua partecipazione al festival di Sanremo di quest’anno. Tra alti e bassi è riuscita ad essere confermata come artista in gara, per poi essere fortemente criticata durante il programma e dopo.

Ad ogni modo per una motivazione o l’altra è sempre al centro dell’attenzione, sempre al centro delle critiche. Lei c’è abituata e a quanto pare tutto questo non sembra nemmeno darle particolarmente fastidio.

In questi giorni la ragazza ha parlato con i suoi fan a cuore aperto raccontando di alcuni problemi che starebbe affrontando e che hanno a che fare con la sua salute. Lo ha fatto tramite Instagram suscitando la preoccupazione di tutti i follower. La ricca ereditiera ha spiegato di avere un’infezione ai reni a quanto pare da parecchio tempo. Qualche mese fa stava girando un video, le sono arrivati i risultati delle analisi fatte pochi giorni prima. Scoprí di avere i valori sballati ma essendo che aveva un’influenza, i medici le dissero che molto probabilmente lo erano a causa delle medicine che stava assumendo. (Continua dopo la foto)

Elettra Lamborghini si mostra mentre fa l’aerosol e dice…

Elettra Lamborghini dopo le ultime dichiarazioni si è anche mostrata mentre faceva l’aerosol, spiegando di non stare benissimo, ma che la sua situazione è tenuta sotto controllo. Prima o poi ritornerà a stare bene, si tratta soltanto di tempo. Afferma però di essere stanca di doversi curare continuamente per qualcosa che non va. È vero anche che bisogna essere ottimisti altrimenti si viene schiacciati da tutto ciò che fa parte del contorno.

La quarantena con il fidanzato e una passione che non muore mai

L’ereditiera svela che con il suo fidanzato va tutto bene. Sono stati insieme durante la quarantena e ne ha approfittato per dedicarsi all’equitazione infrangendo le prescrizioni mediche. Secondo quanto le era stato consigliato dai medici, avrebbe dovuto evitare di svolgere proprio quell’attività fisica perché le avrebbe fatto male. Lei però non ha ascoltato e ha fatto ciò che ha voluto.

Si è addirittura mostrata mentre cavalcava un cavallo per poi spiegare che si stava intrattenendo in un’attività che non avrebbe dovuto svolgere ma alla quale non sa dire di no. Le piace troppo dedicarsi all’equitazione; è stata addirittura campionessa, gareggiando in modo quasi agonistico qualche anno fa. In molti però si sono concentrati sull’outfit che non era assolutamente da cavallerizza, sexy più che mai, solo come soltanto lei riesce ad essere.