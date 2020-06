Mariano Catanzaro a sorpresa contro Valentina Dallari: le parole dell’ex tronista

Mariano ha fatto delle dichiarazioni inaspettatamente negative su Valentina Dallari, alla quale è legato da un bel ricordo. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Mariano Catanzaro a sorpresa contro Valentina Dallari

Mariano Catanzaro è diventato popolare dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Lui ha partecipato al programma di Maria De Filippi per ben tre volte: la prima come corteggiatore di Valentina Dallari, la seconda come corteggiatore di Desirèe Popper e la terza come tronista in cui poi ha scelto Valentina Pivati. La loro storia, però, si è conclusa dopo pochi mesi.

Poco male, Mariano ha poi partecipato a La Pupa e il Secchione e Viceversa e cerca di ritagliarsi da tempo il suo spazio nel mondo dello spettacolo. L’ultima sua dichiarazione ha lasciato tutti un po’ perplessi e riguarda Valentina Dallari. Lui è sempre stato legato a lei perché è stata la sua prima esperienza televisiva e gli piaceva davvero tanto.

Anche quando lui è diventato tronista non ha mancato di far fare alla redazione di Uomini e Donne un video di augurio di pronta guarigione per lei quando era stata ricoverata in clinica per anoressia. Adesso, invece, a sorpresa, Mariano ha detto qualcosa sui social contro di lei. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Mariano contro Valentina: ‘Escamotage per emergere’

Il fatto che ha scatenato i dubbi di Mariano su Valentina è questo: l’ex tronista, più volte nel corso degli ultimi mesi, si è scagliata pubblicamente contro Giulia De Lellis. L’ha fatto diverse volte per le affermazioni di Giulia sul fisico delle persone o sui suggerimenti che Giulia dà attraverso il suo profilo social.

Ebbene, a Mariano questo non è piaciuto. In una diretta Instagram con il suo manager, il napoletano ha espresso i suoi dubbi a riguardo: cosa c’entra Giulia De Lellis con Valentina? A questo punto è arrivata la sua versione dei fatti. Secondo lui un personaggio pubblico a volte deve cercare degli escamotage per emergere di nuovo e questo sembra proprio il caso. Non è certo ma sulla questione, e su Valentina Dallari quindi, ha messo un grande punto di domanda.

Ovviamente la domanda sorge spontanea: è veramente il suo pensiero ed è davvero deluso e dubbioso nei confronti di Valentina o lui stesso ha trovato questo escamotage per far parlare di nuovo di sé? Che cosa ne dite?