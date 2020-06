Serena Enardu, la durissima replica a Pago: ‘Menzogne, dì perchè ti ho sbattuto fuori di casa’

Dopo la versione di Pago sul motivo della rottura con Serena Enardu, lei ha deciso di replicare immediatamente. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista

Pago e Serena Enardu in guerra: la versione del cantante

Pago e Serena Enardu hanno partecipato l’anno scorso alla seconda edizione di Temptation Island Vip dopo sette anni di convivenza. Lei non era più sicura dei suoi sentimenti e infatti, nel programma, si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro Graziani. Serena ha poi lasciato Pago ma qualche mese dopo ci ha ripensato.

L’ex tronista ha cercato di riconquistare Pago al Grande Fratello Vip e sembrava esserci riuscita dal momento che il cantante ha detto di voler ricominciare la loro relazione con nuove consapevolezze e nuovi propositi. Questi mesi di quarantena forzata li hanno trascorsi insieme e sembrava che tutto stesse andando per il meglio, si parlava addirittura di matrimonio. Ma all’improvviso hanno annunciato la rottura definitiva.

A distanza di qualche settimana Pago ha raccontato la sua verità: ha scoperto la chat di WhatsApp con Alessandro Graziani, ha ascoltato gli audio, letto i messaggi e non era come le aveva raccontato Serena. Tra i due c’è stata una vera e propria relazione amorosa e sono stati insieme più volte. Il tutto è raccontato nel libro di Pago di cui il settimanale Chi ha pubblicato un’anteprima.

La durissima replica di Serena

Serena, appena si è svegliata, ha appreso che la rivelazione di Pago stava facendo il giro del web e scatenando delle reazioni molto forti in chi li ha seguiti con affetto per tutto questo tempo. L’ex tronista, quindi, ha deciso di replicare subito attraverso alcune Instagram Stories.

Serena ha detto che si sente davvero imbarazzata per Pago per aver svelato questo “segreto di Pulcinella” in una “meschina propaganda” per vendere il suo libro. Se aveva una lettera d’addio da dedicarle poteva spedirgliela e non scriverla su un libro che poi dietro ha un prezzo. Secondo lei, quindi, Pago nelle chat in realtà non ha scoperto nulla di nuovo.

Ma la cosa scioccante detta dall’ex tronista è un’altra. Serena ha invitato Pago, per una volta, ad avere il coraggio di dire la verità e, in particolare, a svelare il vero motivo per cui si sono lasciati. O meglio, il motivo per cui il giorno prima che lui guardasse il telefono di Serena lei lo aveva sbattuto fuori di casa. Insomma, questa storia ha avuto un risvolto davvero inaspettato. Voi che idea vi siete fatti? Chi sta raccontando la verità?