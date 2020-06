Uomini e Donne, Mariano Catanzaro sbotta contro Valentina Dallari

Mariano sbotta contro Valentina

Il programma Uomini e Donne è molto amato dai telespettatori di canale 5. Le vicende sentimentali appassiona da sempre il pubblico di Maria De Filippi e questa settimana assisterà a delle scelte. Carlo Pietropoli tornerà nello studio per riferire chi ha intenzione di conoscere al di fuori del contesto televisivo.

In tanti credono che lo comunicherà all’influencer Cecilia Zagarrigo. Giovanna Abate, invece, è contesa da Sammy Hassan e Davide Basolo. Quest’ultimo potrebbe non uscire con lei mano nella mano, poiché è arrivato in un secondo momento. Si spera per entrambi i tronisti un futuro roseo. Purtroppo non tutti hanno la stessa fortuna, come Mariano Catanzaro. Nelle ultime ore è tornato a parlare della sua esperienza a UeD.

‘Mi usava per tenere il trono vivo’

Mariano sbotta contro Valentina per l’atteggiamento avuto nei suoi riguardi ai tempi del trono. E’ stato abbastanza male perché avrebbe voluto viverla a 360 gradi nella quotidianità. Con il passare del tempo ha capito che senza la sua presenza sarebbe subentrata la noia nel suo percorso.

Ciò sarebbe stato un problema per la sua visibilità, quindi ha usato un modo di fare poco corretto nei suoi riguardi. La ragazza ha dato il primo bacio in un’esterna a lui, dopodiché è stato mandato via inaspettatamente. Dietro le quinte si è lasciato andare in uno sfogo con tanto di lacrime, ma non è cambiato nulla. Quando è venuto a conoscenza del problema dell’anoressia, si è interessato allo stato di salute di Valentina.

Infatti non ha esitato a contattarla per chiedere i progressi della cura a cui si è sottoposta. I fan del programma lo hanno voluto a tutti i costi sul trono, così la redazione gli ha fatto la proposta. Accanto a Nilufar Addati e Sara Affi Fella ha conosciuto varie corteggiatrici e tra queste ha scelto Valentina Pivati. Dopo pochi mesi si sono lasciati per mancanza di fiducia della giovane.

Lo sfogo sul web

Sara e Nilufar hanno sempre criticato il ‘collega’ per una serie di segnalazioni. In pratica ha frequentato discoteche nel periodo del trono, non curante delle conseguenze. In realtà Sara era ancora fidanzata con Nicola Panico mentre Nilufar aveva un accordo con il corteggiatore Stefano Guglielmini. Mariano ha fatto tutto alla luce del sole. Non ha mai avuto degli scheletri nell’armadio, dunque non ha esitato a sottolinearlo.