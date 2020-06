Uomini e Donne, le accuse di Lidia Vella: ‘Tra noi è finita a causa della ex’

Le accuse di Lidia

Questa sarà l’ultima settimana della messa in onda delle puntate di Uomini e Donne. A breve il pubblico di Maria De Filippi scoprirà se ci sarà un lieto fine per Gemma Galgani e Giovanna Abate. La dama torinese si è legata al giovane Nicola Vivarelli, del quale si sta dicendo che sia felicemente fidanzato.

Se così fosse, sarebbe l’ennesima delusione da superare. Per quanto riguarda la tronista, le cose si sono complicate con l’intervento di Lidia Vella. L’ex concorrente di una precedente edizione del Grande Fratello ha avuto una storia d’amore con il corteggiatore Sammy Hassan. Quest’ultimo ha dichiarato che ricorrerà alle vile legali, dal momento che vuole salvaguardare la serenità del figlio. Molti credono che Giovanna possa lasciarsi influenzare dalle affermazioni della ragazza.

‘L’ex moglie di Sammy si è sempre intromessa tra noi’

Le accuse di Lidia non sono passate inosservate sui social. Ha svelato tanti particolari della relazione avuta con Sammy. Si è soffermata soprattutto sulla persistente presenza nella vita di coppia dell’ex moglie. I due hanno un rapporto civile per il bene del figlio, in quanto non hanno mai valutato l’idea di tornare insieme.

Tuttavia Lidia non ha mai tollerato le sue continue intromissioni, così il rapporto è peggiorato fino a lasciarsi. Il corteggiatore si è arrabbiato perché non avrebbe dovuto fare queste rivelazioni a un passo dalla scelta. La sua conoscenza con Giovanna è andata avanti tra alti e bassi fino all’ultimo. Nonostante tutto si stanno dando una possibilità, però pare che ora ci siano delle novità.

La tronista ha ammesso di non poter ignorare quello che sta leggendo sul web. Di conseguenza Sammy si è lasciato andare in uno sfogo, pubblicato poi attraverso una Instagram Story. Secondo il suo parere Lidia, pur di non finire nel dimenticatoio, ha messo lui in cattiva luce. Non starà senza far nulla, dato che la situazione può incidere sulla tranquillità del bambino.

Davide, possibile scelta

L’Alchimista si è svelato prima a Giovanna e poi al resto degli italiani. L’idea di indossare una maschera è dipesa dal desiderio di essere valutato per il suo mondo interiore. Dopo aver mostrato il volto, in tanti hanno esternato un giudizio. Molti vorrebbero che sia lui ad andare via, in quanto l’ha corteggiata con galanteria ed eleganza. Gli utenti social sono convinti che il fortunato sarà Sammy, a prescindere da quanto detto da Lidia.