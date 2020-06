Una Vita, anticipazioni 7-12 giugno 2020: Telmo e Lucia diventano amanti

Nelle puntate settimanali di Una Vita dal 7 al 12 giugno 2020 su Canale 5, Ramon troverà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti alla domestica Carmen. Dopo anni, il Palacios avrà quindi dimenticato, almeno in parte, l’adorata moglie Trini morta a pochi giorni dal parto. Tuttavia, Ramon cercherà di far somigliare il più possibile Carmen alla defunta moglie, facendola irritare non poco.

Nelle prossime puntate di Una Vita inoltre, Telmo chiederà a Lucia di combattere per il loro amore, ora che è certo che Mateo sia suo figlio. La Alvarado avrà ancora timore del perfido Eduardo, che le impedirà di vedere l’ex religioso.

Una Vita, le anticipazioni della prossima settimana

Negli episodi della soap opera in onda la settimana prossima su Canale 5, Telmo e Lucia capiranno di amarsi ancora, nonostante abbiano cercato di sopprimere i loro sentimenti. Il Martinez proverà a convincere la sua amata a rimettere insieme la loro famiglia, dimenticando il suo triste matrimonio con Eduardo. Lucia, nonostante la titubanza, cederà alla passione. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Eduardo impedirà alla consorte di vivere la storia d’amore con l’ex prete.

Intanto, Genoveva capirà di essere in serio pericolo dopo l’arrivo di Ariza ad Acacias. Il sicario di Cristobal l’ha minacciata e, se non eseguirà i suoi ordini, presto l’ex protettore si vendicherà. A quel punto, Samuel contatterà il senatore Ojeda Tapia tramite un giudice amico di suo padre Jaime. Come rivelano gli spoiler di Una Vita, Telmo e Lucia inizieranno una relazione clandestina, consapevoli del rischio che stanno correndo.

Carmen ammette di essere innamorata di Ramon

Nelle prossime puntate di Una Vita, Cinta sarà pronta a debuttare come artista, sebbene dica di non approvare i metodi di madame Olenka. Nel frattempo, Ojeda concederà un incontro a Samuel, preoccupato per le sorti della moglie Genoveva. Rosina invece si indignerà quando verrà a sapere che ad Acacias inizieranno delle lezioni di tango, una danza da lei considerata peccaminosa. A tal proposito, organizzerà una protesta per ar chiudere la scuola di ballo.

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 7 al 12 giugno su Canale 5, vedremo Josè disperato dopo aver ricevuto un’amara notizia: il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato divorato dalle fiamme, ragion per cui la loro famiglia andrà presto incontro alla rovina economica. Infine, la protesta di Rosina non avrà esito positivo. La scuola di ballo non chiuderà e diversi abitanti del quartierino si iscriveranno per cimentarsi nel tango.