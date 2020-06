Pago spiega la rottura con Serena Enardu: ‘Ho letto dei messaggi’

Pago spiega la rottura

A distanza di tempo Pago ha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower in merito alla sua situazione sentimentale. Dopo l’esperienza della casa del Grande Fratello Vip la coppia ha voluto darsi una seconda possibilità, ma le cose non sono andate bene. Ai tempi della quarantena hanno vissuto insieme la quotidianità, però a un certo punto è tornato da Miriam Trevisan e il figlio.

Sia Serena che Pago hanno riferito di essersi presi un periodo per riflettere e ad oggi si sono definitivamente lasciati. Fino a qualche giorno fa il cantautore ha fatto intendere di aver subito l’ennesimo tradimento. Attualmente non solo l’ha confermato, ma ha fatto il nome di Alessandro Graziani. Tutti credono alle sue parole.

‘E’ solo una brutta realtà che devo accettare’

Pago spiega la rottura con Serena avvalendosi dei social. Ha avuto la conferma del gesto d’infedeltà dopo la lettura di alcuni messaggi sul cellulare di lei. Un giorno, mentre era in bagno, non ha esitato a prendere lo smartphone per poi sbloccarlo. Era l’11 maggio, la data che ha ufficializzato la fine della loro storia d’amore.

Ha trovato delle chat su WhatsApp con Alessandro e all’interno era presente anche un audio. Non ha riportato ciò che ha letto e ascoltato, però ha solo detto di essere stravolto. L’ex fidanzata ha fatto credere di aver avuto un flirt con il corteggiatore solo ai tempi di Temptation Island. Subito dopo il reality ne hanno parlato e Pago ha deciso di sorvolare per amore.

Purtroppo ha scoperto che si sono visti anche dopo, soprattutto nel periodo in cui Serena ha cercato di riavvicinarsi a lui. Per questo motivo ha preparato le valige ed è andato via dalla casa che condividevano. Anche se i fan gli hanno sempre consigliato di lasciarla, adesso si stanno limitando a stargli accanto.

‘Si fa qualsiasi cosa pur di avere visibilità’

Serena ha replicato sul suo profilo Instagram esprimendo il suo dispiacere. Secondo il suo parere non doveva rendere pubblica la causa della loro rottura. Dato che sta scrivendo un libro, intitolato ‘Vagabondo d’amore’, potrebbe sfruttare la faccenda per aumentare le vendite. Se fosse questa la strategia utilizzata, allora non può far altro che gioire della separazione. Nessuno sostiene la sua versione. Del resto non è mai stata vista di buon occhio dai telespettatori della Mediaset.