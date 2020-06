Beautiful, spoiler 4 giugno 2020: Flo e Shauna a Villa Forrester

Nella puntata di Beautiful in onda giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5, Flo e Shauna accetteranno di trasferirsi nella dependance di Villa Forrester messa a disposizione da Quinn Fuller. La creatrice di gioielli spera che la vicinanza tra Flo e Wyatt possa giovare alla nuova coppia, mettendo all’angolo per sempre Sally.

Nel frattempo, Hope si lascerà convincere dalle parole del finto testamento di Caroline e penserà che la soluzione perfetta per il bene di Douglas sia quella di sposare Thomas. Per tale ragione, nelle prossime puntate di Beautiful, la giovane stilista prenderà una decisione che spezzerà il cuore di Liam.

Beautiful, trama di giovedì 4 giugno 2020

Nell’episodio della soap opera in onda domani, giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5, Quinn sarà vicina alla realizzazione del suo piano. La Fuller da sempre detesta Sally e ora che suo figlio Wyatt si è avvicinato di nuovo a Flo, non può che essere felice. Per far sì che i due restino il più tempo possibile insieme, Quinn ha proposto a Shauna e sua figlia di trasferirsi a Villa Forrester. Le due hanno accettato, anche se Flo mostrerà qualche perplessità, come vedremo nella puntata di Beautiful in onda domani.

Stando alle anticipazioni di Beautiful di giovedì, Shauna accetterà di buon grado il trasferimento a Villa Forrester. La donna a breve approfitterà della crisi tra Brooke e Ridge per conquistare lo stilista. Flo invece avrà qualche dubbio. La giovane dovrebbe passare infatti più tempo a contatto con Hope.

I dubbi di Flo

Nella puntata di domani della soap opera Beautiful, Flo inizierà a pensare che l’idea di trasferirsi a Villa Forrester non vada a suo vantaggio. Nonostante sia contenta di aver scoperto di essere una Logan, deve mantenere il segreto su Beth, se non vuole finire dietro le sbarre per il piano macchinato con Reese, nel frattempo volato a Londra per togliere ogni dubbio sulla sua persona.

Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Flo verrà assalita di nuovo dai sensi di colpa e sarà anche preoccupata per la presenza di Zoe, anch’essa a conoscenza del segreto sulla piccola Beth. La Buckingam l’ha più volte fermata nel dire la verità ad Hope e ora che si è trasferita dai Forrester, la pressione sarà maggiore. Quinn invece sarà al settimo cielo per la vicinanza di Shauna, l’amica con la quale ha condiviso i mesi della sua gravidanza. Intanto, Wyatt e Flo continueranno a passare molto tempo insieme mentre Hope si allontanerà sempre di più da Liam.