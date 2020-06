Uomini e Donne, parla l’ex moglie di Sammy Hassan: i dettagli sul loro rapporto e il pensiero su Giovanna Abate

Elena Cat, l’ex moglie di Sammy Hassan, ha dato la sua versione dei fatti dopo le ultime polemiche sul loro rapporto

Uomini e Donne: arriva la versione di Elena

Sammy Hassan è a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate. All’inizio del percorso tra i due andava tutto molto bene, ma con lo stop della trasmissione per il Coronavirus tutto è cambiato. Sammy ha avuto preoccupazioni sul lavoro e quindi ha detto di non aver sempre pensato a Giovanna. Da quel momento tra loro non ci sono altro che litigi.

Un motivo dello scontro è anche il rapporto che lega Sammy all’ex moglie nonché madre di suo figlio. Giovanna ha fatto questa domanda ma lui l’ha presa molto male. Non solo, ma suo web Deinira Marzano ha insinuato più volte che tra Sammy e l’ex moglie non sia ancora del tutto finita e che lui sia nel programma solo per avere visibilità.

A questo punto, dopo essere stata menzionata più volte, l’ex moglie di Sammy ha voluto dire la sua. Elena l’ha fatto tramite una lunga intervista a Fanpage.it. Ecco qui di seguito che cosa ha detto sul suo rapporto con Sammy, sulla sua storia con Lidia Vella e sul percorso a Uomini e Donne.

L’ex moglie di Sammy rompe il silenzio: l’intervista fiume

Deianira Marzano ha detto che Elena aveva tradito Sammy con un suo amico, ma che lui aveva fatto di tutto per rimanere con lei. Infatti, ad oggi tra i due c’è un rapporto confuso, non chiaro. Lidia Vella, poi, aveva dichiarato che effettivamente c’entrava Elena per la fine della loro storia. Ebbene, Elena ha smentito entrambe.

Sammy ed Elena si sono separati nel 2018 e soltanto dopo lei ha iniziato una relazione con un altro, ma non è amico di Sammy. Tuttavia, è vero che lui ha fatto di tutto per riunire la famiglia essendo quello ancora innamorato che è stato lasciato, ma lei aveva le idee ben chiare. Lei aveva conosciuto Lidia ad una cena e l’unica cosa che l’ha infastidita è che Sammy ha parlato male di lei. Soltanto per questo si è arrabbiata con lui, nient’altro.

Elena, però, ha risposto con un “no comment” al fatto che Sammy sia davvero pronto ad una nuova storia, ma non ha intenzione di metterlo in difficoltà. Nel percorso con Giovanna non l’ha proprio riconosciuto perché lui è migliore di quello che ha mostrato. Se fosse stata in Giovanna l’avrebbe mandato via.