Serena Enardu replica alle accuse di Pago: ‘abbi le pa**e di dire la verità, spiega perchè ti ho sbattuto fuori casa”

Continua il botta e risposta tra Serena Enardu e Pago. A poche ore di distanza dall’uscita dell’intervista del cantante al settimanale Chi, la Enardu ha replicato in diretta alle accuse del suo ex, sostenendo che le sue parole sono solo una “manica di fesserie”. L’ex tronista di uomini e donne ci è andata giù in modo pesante e non ha gradito affatto le parole di Pago che ha avuto nei suoi confronti. La storia d’amore tra la coppia , finita sotto i riflettori di Temptation Island Vip e tornata a splendere grazie al Grande Fratello Vip.

Dopo una breve riconciliazione però Serena Enardu e Pago si sono lasciati di nuovo. Fino a poche ore fa i motivi della loro separazione sembravano essere sconosciuti ma le dichiarazioni del cantante hanno riacceso un nuovo e clamoroso gossip. Dopo le rivelazioni choc del cantante su Serena , ecco che non è tardata ad arrivare la replica furibonda della gemella. Quest’ultima ha lasciato intendere che dietro la rottura c’è ben altro rispetto a quanto dichiarato ad Alfonso Signorini dall’ex.

Serena Enardu replica alle accuse di Pago

Serena Enardu ha risposto con dure parole alle accuse shok dell’ex fidanzato. Pago ha dichiarato che la sua ex durante le prime settimane di riconciliazione avrebbe scambiato messaggi con Alessandro Graziani e che tra i due non c’è stata solo una semplice amicizia ma una vera e propria storia d’amore. Tali rivelazioni hanno scatenato l’ira dell’ex tronista che ha risposto a tono:

“Ho letto una manciata di fesserie. Si capisce che è una propaganda meschina per vendere il tuo libro. Son imbarazzata per te perché se almeno una volta nella tua vita avessi avuto le palle di raccontare la verità di dire perché ci siamo lasciati. Anzi perché ti ho sbattuto fuori…”

Le accuse dell’ex tronista

Serena Enardu ha accusato Pago quindi di aver parlato dei messaggi e di Alessandro Graziani solo per trovare una scusa alla loro rottura. L’ex tronista spiega che dietro il loro addio ci sono dei motivi molto più gravi che hanno determinato l’ennesimo litigio.

Fino a poche settimane fa sembrava andasse tutto a gonfie vele. La loro riconciliazione davanti alle telecamere del grande fratello vip, aveva convinto tutti ma a quanto pare tra di loro c’era ancor qualche piccolo problema. Ora bisognerà vedere solo cosa risponderà Pago dopo queste insinuazioni da parte dell’ex.