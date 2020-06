Agnello con due teste e tre orecchie nato in una fattoria argentina sciocca il web

Una nascita bizzarra scuote l’opinione pubblica argentina e quella del web. Un agnello con due teste e tre orecchie ha lasciato di stucco il proprietario della fattoria in cui è nato, il quale si è rivolto a degli studiosi per capire come potesse essere successo.

Agnello con due teste e tre orecchie: il racconto del fattore Juan

L’agricoltore Juan Carlos Sarasola ha rilasciato numerose dichiarazioni ai quotidiani argenti per spiegare quella strana nascita dell’Agnello con due teste e tre orecchie. Juan ha spiegato che la pecora madre del piccolo mutante ha sofferto di un intenso dolore durante il travaglio e ha dovuto aiutarla nel tentativo di partorire l’agnello e salvare ad entrambi la vita. È stato tuttavia auno achock per lui vedere quella deformità. La creatura è tragicamente morta quattro giorni dopo la sua nascita, in un laboratorio universitario dove era stato condotto per degli esami.

Il cucciolo geneticamente modificato e nato in una fattoria nella zona di Colonia La Alianza nel comune di Coronel Belisle, nella provincia di Rio Negro, nell’Argentina centrale. L’agricoltore che lo ha visto nascere ha fatto un video in cui mostra l’agnello deforme che bela debolmente mentre fatica a rialzarsi.

Nel video si vede una donna avvolge l’agnello mutante con un sacchetto di plastica e lo avvicina all’obiettivo per mostrare quelle strane teste cin tre orecchie. Juan Carlos Sarasola, che possiede circa 50 pecore, ha detto ai media locali di non aver mai visto nulla di simile in tanti anni che si occupa di animali

Sospetto della mutazione genetica già durante il travaglio

Come anticipato, il travaglio della pecora era molto dolorosa. Tant’è che Juan e la moglie pensava o che i cuccioli agnelli fossero morti o che era più di uno e non riuscivano a venir fuori. A quel punto Juan ha chiesto aiuto ad un suo lavoratore che inserì la mano nell’utero della pecora per cercare di capire quale fosse la situazione. Stupito l’operaio disse quindi al proprietario di sentire al tatto due teste e tre orecchie, ma Juan non ci credette.

In una condizione di parto così difficile gli agricoltori sono intervenuti per mettere fine alla sofferenza della pecora. E solo quando hanno tirato fuori il cucciolo, hanno visto le sue malformazioni. Juan racconta stupito: “L’ho messo vicino alla mamma per farlo cibare.

Beveva il latte con la bocca di una testa e il latte usciva attraverso il naso dell’altra”. L’agnello faticava ad alzarsi a causa del peso delle teste. Purtroppo non riuscivano a nutrirlo, così hanno chiesto l’intervento dei medici. Dopo esser stato preso in carico da un laboratorio universitario, l’agnello con due teste e tre orecchie è morto.