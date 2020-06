Grande paura per Al Bano, il Maestro Carrisi intimorito da un pappagallo: “Mi ha spaventato”

Al Bano ospite a Io e Te

Dallo scorso lunedì, al posto di Vieni da me di Caterina Balivo alle 14 su Rai Uno va in onda Io e Te, il talk condotto da Pierluigi Diaco. Il noto giornalista è affiancato da Santino Fiorillo e la soprano Katia Ricciarelli. Nella puntata di mercoledì 3 giugno 2020 il padrone di casa ha deciso di realizzare un’intervista ad Al Bano.

Quest’ultimo da qualche settimana è al centro della cronaca rosa, ma anche di rivelazioni clamorose riguardanti i danni causati dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 al mondo della musica e al suo podere di Cellino San Marco. Durante il tu per tu, ovviamente in collegamento Skype, il Maestro Carrisi ha parlato molto del suo lavoro, del rapporto con la terra, i genitori e di fede.

Ad un certo punto, però, il pappagallo di Io e Te che è di carta ha urlato “Bravissimo, Al Bano”. Il diretto interessato non se lo aspettava minimamente e di conseguenza si è spaventato, dicendo: “Mi ha fatto spaventare”. Il conduttore lo ha immediatamente tranquillizzato presentandogli la mascotte del trasmissione pomeridiana della prima rete.

Al Bano parla della proposta di spaccio quando da ragazzo raggiunse Milano

Nel corso della lunga intervista a Io e Te, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha reso noto un retroscena sul suo ospite Al Bano. In pratica il conduttore ha parlato degli anni che il Maestro Carrisi ha vissuto nel capoluogo lombardo quando faceva numerosi lavori per mantenersi e mandare i soldi ai genitori rimasti a Cellino San Marco. “Ti è stato proposto di spacciare, vero?”: ha detto il presentatore.

A quel punto il cantautore salentino ha confessato: “Sì, me l’hanno proposto in maniera facilissima. Di droga nella campagne me ne parlava mio padre”. Il compagno di Loredana Lecciso ha parlato di quando lavorava di notte a Milano, gli chiedevano quanto guadagnasse, e gli dicevano che grazie a delle bustine da dare ecc, avrebbe guadagnato tanto. Intanto, parlando di cronaca rosa, è stata smentita la presunta crisi tra la terzogenita Cristel e il marito Davor Luksic.

Il grande sogno di Al Bano Carrisi

Nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno 2020 Al Bano è intervenuto in collegamento via Skype a Io e Te. Dopo aver ascoltato una canzone del grande Tiziano Ferro in duetto con Carmen Consoli, il Maestro Carrisi ha reso noto un suo sogno al conduttore Pierluigi Diaco. Rivolgendosi a quest’ultimo, ha detto: “Vorrei duettare con Tiziano Ferro. Oltre a essere bravo, ha anche una grande anima”.