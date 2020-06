Zero e Lode con Alessandro Greco verso il ritorno su Rai 1

Zero e Lode verso il ritorno su Rai 1

Zero e Lode verso il ritorno su Rai 1. Buone notizie per i fan nostalgici del quiz condotto da Alessandro Greco ed andato in onda per una sola edizione, ma con buoni risultati di ascolto. Era il mese di settembre, l’anno il 2017, quando il game show debuttò alle ore 14:00 sulla prima rete dell’azienda di Viale Mazzini.

I dati d’ascolto, inizialmente erano bassi e, dopo un buon 11%, il gioco sprofondò alla monocifra di share. Ma settimana dopo settimana, Zero e Lode vide aumentare i suoi ascolti fino a raggiungere picchi di due milioni ed il 13% di share. Ad affiancare Alessandro Greco c’era lo “zerologo” Francesco Lancia.

Alessandro Greco riappare in tv dopo Miss Italia

Alessandro Greco è, indubbiamente, un conduttore molto bravo, ironico, ma anche garbato ed elegante. Negli anni 90′ lo abbiamo potuto ammirare a Furore su Rai 2, game show musicale di grandissimo successo. Nell’ultimo ventennio, invece, sono state sporadiche le sue presenze sul piccolo schermo.

Prima di Zero e Lode, Greco partecipò a Tale e Quale Show dove si classificò quinto. Da ricordare, inoltre, la sua conduzione del Gran Concerto su Rai 3. La sua ultima conduzione televisiva risale al 2019, anno in cui ha presentato l’ottantesima edizione di Miss Italia vinta da Carolina Stramare.

La gara tra conduttori per aggiudicarsi il pomeriggio di Rai 1

Il ritorno di Zero e Lode rimane un’ipotesi concreta, vista la cancellazione de La Prova del Cuoco dai palinsesti di Rai 1. Per questo motivo, Endemol avrebbe proposto alla Rai il ritorno dell’amato quiz sui sondaggi, il cui obiettivo, per ogni coppia di concorrenti, era dare la risposta esatta, ma meno considerata da un campione di 100 persone.

Sono tantissimi gli utenti che, ogni giorno, sui social chiedono a gran voce il ritorno di Zero e Lode che, nonostante sia durato una sola edizione (l’anno dopo venne sostituito da Vieni da Me di Caterina Balivo che ha deciso di abbandonare la collocazione pomeridiana quotidiana) è diventato un cult. Pertanto, ci sarebbe tantissima concorrenza interna all’azienda. Infatti, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è indeciso su quale programma collocare su Rai 1, dalle ore 14:00, a partire da settembre.

Le opzioni sono varie: far ritornare il quiz con Alessandro Greco, oppure promuovere Io e Te di Pierluigi Diaco in garanzia (al momento va in onda solo d’estate), Italia Sì di Marco Liorni attualmente in onda il sabato pomeriggio o un nuovo programma con Gabriele Corsi il quale è vicinissimo ad un ritorno in Rai. Pare, però, che visti i buoni ascolti passati del quiz di Greco (si tratta del programma più visto della fascia oraria che va dalle 14:00 dalle 15:30 negli ultimi tre anni) e i costi molto bassi, le probabilità di assistere ad un suo ritorno possano essere piuttosto alte.