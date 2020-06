Pamela Barretta, diffida legale nei confronti di Enzo Capo

Nella puntata di mercoledì 3 giugno 2020 di Uomini e Donne sono intervenuti, dopo essersi lasciati, Pamela Barretta ed Enzo Capo. Non è la prima volta, in queste settimane, che i due si siedono in centro studio. Ed ogni volta lo fanno per scambiarsi accuse reciproche. In occasione del loro ultimo (si spera) incontro, però, è successo qualcosa in più.

Pamela Barretta ed Enzo Capo, infatti, stanno seriamente rischiando di finire in tribunale. La donna, infatti, ha diffidato legalmente il suo compagno invitandolo dall’astenersi nel proseguire i comportamenti social che ha tenuto in queste ultime settimane. Cos’è successo in studio? Come ha reagito Enzo? Vediamolo.

Pamela Barretta, ultimo round

Pamela Barretta potrebbe aver sferrato il colpo decisivo ad Enzo Capo. Per farlo, però, c’è voluto l’avvocato. Il metodo scelto è una vera diffida con cui invitare l’uomo a smettere di infangare Pamela sul profilo privato via social e, quindi, davanti a tutti. D’altra parte anche durante le ultime puntate in studio le parole che erano volate tra i due erano proprio pesantissime. Il primo ad entrare in studio è stato Enzo. Pamela ha atteso dietro le quinte decidendo solo dopo di entrare.

Enzo Capo ha dichiarato di voler seppellire l’ascia di guerra terminando, così, ogni controversia. “A fare la guerra sui social è stato lui, ha anche fatto dei video, mi ha preso in firo. Ho fatto una diffida” ha poi confermato Pamela Barretta. “Era necessaria. Bastava dirmi che non mi voleva più e sarebbe finita lì”.

La reazione di Enzo

Enzo, come anticipato, è venuto in studio con l’intenzione di risolvere la questione. Essere diffidato è una cosa che non riesce a digerire ma, per non andare oltre nell’azione legale, ha comunque chiesto scusa a Pamela Barretta con la consapevolezza che, comunque, si trattava di scuse reciproche. “Io le scuse le faccio a quello che c’è stato” ha affermato. Poi ha proseguito “Far finire un amore con tutto questo fango è stato una tristezza infinita. Deponiamo le armi”.

L’ascia di guerra sembra essere sepolta. Maria De Filippi ha invitato Pamela Barretta a rimanere in studio ma non ha fatto lo stesso con Enzo. L’uomo, però, pensa di autoinvitarsi a rimanere causando una dura reazione da parte di Pamela che commenta semplicemente “Rivuole la sedia lì”. Il dubbio, quindi, è che l’uomo rivoglia un posto nel parterre maschile. Intenzione che, comunque, fino a questo momento non è stata mai confermata da Enzo.