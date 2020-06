Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 4 giugno 2020: Giovanna litiga con Davide e Gianni

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo una lunga pausa, ieri pomeriggio mercoledì 3 giugno 2020 è tornato Uomini e Donne. Ricordiamo che quelli di questi giorni saranno gli ultimi appuntamenti di questa stagione televisiva. Infatti siamo agli sgoccioli del dating show di Maria De Filippi trasmesso su Canale 5 che chiuderà il 9 giugno. Il giorno seguente, invece, per tre mesi verrà trasmessa la telenovela turca con l’affascinante Can Yaman, Day Dreamer – Le Ali del Sogno.

Ma cosa succederà nel secondo appuntamento settimanale? A fornirci gli spoiler ci ha pensato il sito internet Witty Tv che mostra un acceso scontro tra la tronista romana Giovanna Abate e Davide Basolo, alias Alchimista. Ma anche Gianni Sperti che dà della maleducata alla ragazza.

In studio tre corteggiatori per la Abate

Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne sarà dedicato anche al Trono classico con protagonista Giovanna Abate. E a proposito di quest’ultima sembra che nell’ultima registrazione stagionale abbia scelto Hassan e lui le avrebbe detto di sì. Ma tornando alla puntata di oggi pomeriggio, la tronista romana si confronterà con i suoi tre corteggiatori: Alchimista, alias Davide Basolo, Sammy e una terza persona, la cui identità non è stata però svelata dagli spoiler.

Per caso ci sarà un ritorno inatteso di Alessandro Graziani? Lo spasimante che la scorsa settimana si è mostrato a tutti scenderà dalle scale e sin da subito mostrerà un certo nervosismo. Per quale ragione? Il motivo sarà lui stesso a confidato ai presenti.

Gianni Sperti dà della maleducata a Giovanna Abate

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che Davide Basolo che per settimane si è fatto chiamare Alchimista sarà irritato per la presenza degli altri due corteggiatori chiamati da Giovanna Abate. A quel punto lo storico opinionista Gianni Sperti commenterà una frase del primo spasimante su Sammy, accusato di essere stato poco educato.

Il collega di Tina Cipollari dirà che l’unica ad essere stata maleducata è stata la tronista romana e non Hassan nei confronti di Basolo. Anche se le risate che la Abate si è fatta con la sua possibile scelta derivano dal fatto che lei ha perso la testa per lui. Quindi, per venire a conoscenza di come andrà a finire tra la ragazza e i suoi spasimanti non rimane che aspettare l’appuntamento di oggi del dating show di Maria De Filippi.