Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler puntata di oggi: Alessandro ritorna per un doveroso chiarimento (VIDEO)

Gli spoiler di Witty Tv per la puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che al trono di Giovanna Abate ci sarà un colpo di scena inaspettato. Maria De Filippi, infatti, farà posizionare tre sedie di fronte la protagonista. Il motivo risiede nel fatto che Alessandro tornerà per fare dei chiarimenti importanti.

Gemma, invece, continuerà a confrontarsi con il suo Sirius e, stando a quanto trapelato dal video in questione, la dama pare verrà delusa dal comportamento del suo spasimante. Tina, dal canto suo, continuerà a pizzicare sia la sua rivale sia l’Abate.

Giovanna litiga con l’Alchimista a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione si sposterà su Giovanna e gli spoiler rivelano colpi di scena inattesi. La ragazza ha deciso di fare un’esterna prima con Davide Basolo e poi con Sammy Hassan. Nonostante la scelta, però, in molti non potranno fare a meno di notare il comportamento che la fanciulla utilizzerà nel rapportarsi con il romano. Giovanna, infatti, sembrerà ridere ad ogni sua battuta, trascurando parzialmente ciò che dirà Davide. Questo, ovviamente, farà perdere le staffe all’Alchimista, il quale affronterà in modo diretto la dama esortandola a cambiare atteggiamento.

A quel punto, l’Abate si renderà conto di aver esagerato e proverà a rimediare con il suo corteggiatore. A rincarare la dose ci penserà Gianni, il quale metterà alle strette la protagonista. Sperti, infatti, chiederà esplicitamente a Giovanna se sia o meno innamorata di Sammy. L’Abate, allora, si metterà a ridere e proverà a convincere tutti i presenti di non essere arrivata a tale livello.

Spoiler oggi: il ritorno di Alessandro

La sua versione dei fatti, però, non si rivelerà particolarmente convincente, al punto che Davide risulterà ancora più turbato. Ad infuocare gli animi, poi, ci penserà l’arrivo di Alessandro. Dopo essersi eliminato, Graziani tornerà nella puntata di oggi di Uomini e Donne per rispondere ad alcune doverose domande. La De Filippi intavolerà l’argomento di cui si è molto parlato sull’ultimo numero di Chi.

La conduttrice pare farà riferimento a quanto rivelato da Pago in merito alla rottura con Serena. Nello specifico, sembrerebbe che la donna avesse avuto un rapporto molto più profondo con l’ex corteggiatore. Come si difenderà il giovane? Non ci resta che attendere la messa in onda di giovedì 4 giugno su Canale 5. (Clicca qui per il video)