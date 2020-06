Il Paradiso delle signore replica 5 giugno: Marta fa un grande annuncio, Riccardo scappa via

L’ultima puntata di questa settimana del Paradiso delle signore, quella del 5 giugno, sarà incentrata su molti argomenti. Tra questi ci sarà, sicuramente, l’annuncio che Marta farà a tutta la sua famiglia. Riccardo, invece, deciderà di fare una piccola fuga.

Ludovica, una volta scoperto che Nicoletta è fuori dai giochi, proverà a conquistare nuovamente Riccardo. Per farlo, naturalmente, metterà in scena uno dei suoi diabolici piani. Anche Adelaide e Umberto, intanto, continueranno a portare a compimento i loro biettivi contro la famiglia Brancia.

Riccardo fa una fuga dal Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 5 giugno del Paradiso delle signore vedremo che Silvia e Luciano decideranno di rendere un po’ più piacevoli le giornate in casa Cattaneo al punto che organizzeranno una cena. Riccardo, invece, proprio non riuscirà a capacitarsi della partenza di Nicoletta, pertanto, deciderà di sparire per un po’ di tempo. Il giovane si rifugerà nella villa di famiglia a Lugano in modo da trascorrere un po’ di tempo lontano da tutto e tutti.

La notizia inerente la partenza di Nicoletta, intanto, arriverà anche all’orecchio di Ludovica. Quest’ultima, subito dopo aver appreso la novità, si metterà subito all’opera per provare a suscitare nuovamente l’interesse del giovane Guarnieri. Il piano che avrà in mente la Brancia riuscirà ad andare in porto oppure no? Una cosa è certa, la sua determinazione è certamente un punto in suo favore.

Spoiler 5 giugno: l’annuncio di Marta

Parlando di piani diabolici, intanto, anche Umberto e Adelaide, nella puntata del Paradiso delle signore di venerdì, continueranno a mettere in atto la loro strategia per impossessarsi del denaro di Flavia. A villa Guarnieri, nel frattempo, giungeranno delle liete novelle. Marta si preparerà a fare il suo grande annuncio con tutta la famiglia al completo. La donna dirà di essere finalmente in dolce attesa. Tutti i presenti non potranno fare a meno di gioire, specie considerando il forte desiderio che aveva a coppia di diventare genitori.

A casa Cattaneo, invece, si consumerà la piacevole cena organizzata da Luciano e Silvia. All’evento saranno invitati anche Agnese e Armando. In tale occasione, i due protagonisti avranno modo di parlare molto e di approfondire la loro conoscenza. Questo riuscirà a far emergere delle affinità che neppure pensavano di avere. Tra loro, dunque, si creerà un’intesa che potrebbe condurli verso una strada molto interessante.